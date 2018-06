Slovenský brankár Peter Budaj v NHL mení dres, vracia sa naspäť do Los Angeles

LOS ANGELES 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový brankár Peter Budaj sa v rámci NHL z Tampy Bay sťahuje do Los Angeles. V kalifornskom tíme už 35-ročný Budaj pôsobil v rokoch 2015 – 2017. A zažil tam úspešné obdobie.

Odchytal 54 zápasov s bilanciou 28 víťazstiev – 20 prehier – 3 prehry po predĺžení alebo nájazdoch a úspešnosťou zásahov 91,6% a priemerom inkasovaných gólov 2,15. Zaznamenal vtedy aj 7 shutoutov.

V uplynulej sezóne 2017/2018 banskobystrický rodák odchytal v drese Tampy Bay Lightning iba 8 zápasov, viackrát ho do bránky nepustil skvelý Rus Andrej Vasilevskij. Opačným smerom ako Budaj, teda z Los Angeles do Tampy Bay, putuje útočník Andy Andreoff. V ročníku 2017/2018 sa v 45 zápasoch dostal na 9 bodov (3+6).

Budaj zažil v zámorí už niekoľko zastávok v kariére. Celkovo počas 12 sezón v NHL odchytal 365 zápasov za tímy Los Angeles, Tampa Bay, Montrealu a Colorada. Dovedna si pripísal 158 víťazstiev s priemernou úspešnosťou 90,4%, gólovým priemerom 2,69 a 18 shutoutami.

Po pôsobení v Colorade a Montreale a následnej výmene do Winnipegu odchytal celú sezónu 2014/2015 vo farmárskej AHL. Prišiel trejd do LA Kings, kde sa pomaly, ale isto prepracoval späť do NHL, v ročníku 2016/2017 mu k tomu pomohla aj zdravotná indispozícia Jonathana Quicka. Vo februári 2017 ho však vymenili do Tampy Bay.