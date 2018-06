Rusa Kovaľčuka to ťahá späť do NHL, o spolupráci koketuje s „kráľmi“ aj „žralokmi“

PETROHRAD 12. júna (WebNoviny.sk) – Ruského hokejového útočníka Iľju Kovaľčuka to ťahá späť do zámorskej NHL. Tridsaťpäťročný krídelník totiž má na svojom konte popri dvoch tituloch majstra sveta už aj olympijské zlato z Pjongčangu 2018, no Stanleyho pohár mu stále chýba.

Rodák z Tveru síce v kanadsko-americkej profilige strávil 12 sezón, no hral za Atlantu a New Jersey a k spomenutej trofeji sa výraznejšie priblížil iba v sezóne 2011/2012, keď New Jersey Devils prehralo vo finále play-off NHL s Los Angeles. Kovaľčuk tak o sebe nemôže vyhlásiť, že patrí do prestížneho Triple Gold Clubu, ktorý združuje zlatých z MS a ZOH v kombinácii so získaným Stanleyho pohárom.

Nedávno mal hovoriť o možnej spolupráci s klubom Los Angeles Kings, po novom vraj komunikoval s konkurenčným tímom San Jose Sharks. Podľa odborníka z prostredia zámorskej NHL Darrena Dragera z TSN sa o Kovaľčuka zaujíma osem až deväť celkov profiligy.