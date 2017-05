Slovenský horolezec zahynul pri výstupe na Mount Everest

Aktualizované 17:02

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Na Mount Evereste v Himalájach bojoval o život slovenský horolezec Vlado Štrba. Informovala o tom televízia TA3 na svojom spravodajskom portáli a odvolávala sa na stránku tyzden.sk. Portál ďalej uvádzal, že turista mal omrzliny a bol vo vážnom stave, záchranárom sa jeho polohu podarilo identifikovať. O jeho smrti informuje facebooková stránka Everest, Hard Way, Slovak expedition 2016 + 2017.

Ak by sa jeho stav trochu zlepšil, mali ho evakuovať do nižších táborov, odkiaľ by ho odviezol záchranný vrtuľník. Ako píšu členovia expedície, „Vlado je v C4, ale situácia je veľmi kritická. Šerpovia sa ho pokúsia zniesť nižšie do C3 len, ak sa mu trochu prilepší.” Horolezec zomrel dnes podvečer nepálskeho času vo štvrtom výškovom tábore pod Mount Everestom.

Pri zostupe s ním stratili kontakt

Stránka ďalej uvádza, že v sobotu sa mu bez použitia prídavného kyslíka podarilo dosiahnuť južný predvrchol Mount Everestu (8749 m), na ktorom sa večer otočil a začal zostupovať. Spájali sa s ním cez satelitný telefón a žiadali ho, aby zmobilizoval všetky sily a čo najrýchlejšie zostúpil. V noci s ním stratili kontakt.

„Z toho, čo vieme od jeho agentúrneho šéfa Subina Thakuriho, na pomoc sa mu vydala skupina šerpov, ktorá postupovala k vrcholu. Mali pre neho kyslíkovú fľašu a jeden zo šerpov sa mu mal venovať. Jeho evakuácia z výšok nad 8 400 metrov trvala veľmi dlho, Vlada priniesli do Južného sedla v kritickom stave a s omrzlinami na rukách a na nohách. Jeho situácia bola po treťom dni pobytu v zóne smrti tak zlá, že evakuácia do nižších táborov už, žiaľ, nebola možná,” spomínajú na stránke.

Rodený Detvan, ktorý miloval hory

Vlado Štrba ako rodený Detvan miloval hory, aj keď sa neskôr s rodinou presťahoval na Záhorie. Už ako 13-ročný mal za sebou letný, ale aj zimný prechod hrebeňa Západných Tatier. Vyštudoval geológiu a geofyziku. Preliezol Vysoké Tatry, Alpy (Mont Blanc), Dolomity (Marmolada) či Veľký Atlas (Djabal Toubkal) v Maroku. V máji 1997 vystúpil na šiesty najvyšší vrch sveta na Čho Oju (8201m).

Bol súčasťou expedícií na Aconcaguu (6962 m), Broad Peak (8047 m), Makalu (8463 m), 2-krát na Annapurnu (8091 m), Elbrus (5642 m), Mera Peak (6463m), Baruntse (7129 m) a Dhaulágirí (8163 m). O Mount Everest sa pokúšal aj v roku 2016 so Zoltánom Pálom v expedícií Everest Hardway 2016. Bol ženatý, zostali po ňom štyri deti. Informácie sú z facebookovej stránky Everest, Hard Way, Slovak expedition 2016 + 2017.