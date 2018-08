Slovenský parlament pozýva ľudí na Deň otvorených dverí, návštevníkov čaká bohatý program

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Už o týždeň parlament privíta tisíce návštevníkov. Prvý septembrový deň, na Deň ústavy SR sa už tradične otvárajú brány parlamentu pre verejnosť. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Návštevníci si 1. septembra od 10:00 do 17:00 môžu pozrieť priestory Národnej rady SR a až do 18:00 aj Bratislavský hrad.

Zároveň ich čakajú ukážky práce pyrotechnikov, zdravotníkov, hasičov a špeciálnych jednotiek. Deti sa môžu pozrieť na svet cez mikroskop, spoznajú život v lese i národné plemená králikov a ďalších zvierat. Atmosféru na hradnom nádvorí spestria vystúpenia orchestrov ministerstiev vnútra a obrany. Na Západnej terase Bratislavského hradu budú po celý deň trhy.

Podľa predsedu parlamentu Andreja Danka, počas Dňa otvorených dverí Národnej rady SR si na hradnom vrchu každý návštevník nájde to svoje. „Od prehliadky priestorov parlamentu, cez obdiv k známym umeleckým dielam, či nahliadnutie do čarovných reprezentačných priestorov Bratislavského hradu, ktoré sú pre verejnosť otvorené len raz do roka,“ cituje tlačová správa predsedu NR SR.

Podrobný program Kancelária Národnej rady SR zverejnila na svojej webstránke https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/DOD2018-Sprievodca.pdf.