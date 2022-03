Slovenský raper Kapo prostredníctvom videoklipu predstavil singel Randál

O pozornosť vo vodách slovenskej hudobnej scény sa hlási čerstvá krv. Matej Kapalko alias Kapo, rapu podľahol ako trinásťročný, k hudbe však prvýkrát pričuchol ešte v nižšom veku. „Hudobné nástroje a spev sa so mnou vlečú už od mojich šiestich rokov a prešiel som si rôznymi druhmi hudobných aktivít,“ spomína raper.

Jeho láska k hudbe pretrváva dodnes. A to až natoľko, že si pred rokom a pol začal plniť svoje sny a kvôli ich zhmotneniu neváhal vycestovať do zahraničia, kde si zarába na realizáciu svojich hudobných nápadov.

„Venovať sa hudbe možno nie je najľahší oriešok, ale vždy som miloval výzvy a venovať sa jej, na profesionálnej úrovni, som túžil od malička. Mojím cieľom je, ísť čo najviac naplno ako len viem a užiť si túto cestu…, každá prekážka je iba nová výzva,“ hovorí Kapo o svojich snoch a cieľoch.

Novinka oslavuje život

Dvadsaťosemročnému rodákovi z východného Slovenska, od jeho prvého hudobného počinu, sekunduje DJ Dill.

Spoločne doposiaľ vydali päť singlov a aktuálne fanúšikom rapovej scény ponúkajú šiesty – najnovší singel, s názvom Randál. Novinka Randál oslavuje život a jeho zdieľanie s inými ľuďmi. U niekoho by mohla, na prvé vypočutie či pohľad, evokovať párty, no v skutočnosti ide o “životnú jazdu“.

Foto: Kapo

„Pieseň je aj o užívaní si života, ale je aj o plnení si svojich cieľov, splatení leasingu, vytvorení si svojho vlastného vesmíru na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Dali sme jej názov Randál, kvôli atmosfére, ktorú sme zažili pri točení videoklipu, čo inými slovami znamená, že nás bolo počuť naprieč celým mestom, navzdory akustickým stenám,“ vysvetľuje mladý hudobník význam piesne i názvu.

Prvé kreatívne momenty

Pieseň vznikla začiatkom roka, autorom textu nie je nik iný ako Kapo a autorsky sa o hudbu postaral jeho parťák, DJ Dill, ktorý ma na svedomí aj produkciu, mix a mastering skladby.

https://www.youtube.com/watch?v=Qv6Ty16_KiA

Celý proces hudobnej stránky tvorby a nahrávania sa udial v jeho vlastnom prešovskom štúdiu 3.33. Singel Randál dvojica verejnosti ponúkla prostredníctvom videoklipu. Produkčne sa pod neho podpísal Peter Rončík a natáčal sa v priestoroch klubu Encore v Prešove.

„Spoločne sme sa boli pozrieť na priestor klubu a Peťo začal mať v hlave svoj Matrix ako vždy. Už vtedy vznikli základné predstavy, ako bude klip vyzerať,“ spomína Kapo na prvé kreatívne momenty.

Baby z Divas Crew

Vo videu sa okrem hlavných aktérov objavili aj ich najbližší a priatelia, ktorí duo v kariére podporujú. Tanečným umením prispeli baby z Divas Crew.

Natáčanie sa nezaobišlo bez smiechu a ako už Kapo spomínal, poriadneho randálu, ale aj malej nehody „Hlavne sme sa poriadne zabavili, o to nám išlo najviac. Mali sme tam catering, jedlo, pálenočku…, jednoducho párty, tak ako vidieť aj v klipe, tak to bolo aj v reále,“ približuje Kapo. Zábery, v ktorých dvojica vyvádza na streche Hummera, si vyžiadali malú daň. „Majiteľovi toho skvelého auta sa ospravedlňujem, lebo som to zobral veľmi vážne a pokrčil mu strechu,“ priznáva sa raper.

Kapo má v pláne s vlastnou produkciou pokračovať a chystá niekoľko projektov od rapu až po pop. Od veselých tém až po tie vážnejšie. „Momentálne sa najviac teším zo spolupráce so známou slovenskou kapelou, ale do vydania tejto piesne by som to nerád konkretizoval,“ prezrádza troška tajnostkársky a dodáva, „rád by som oslovil viac a viac ľudí a priniesol im do uší moje texty a melódie, verím, že tvrdou prácou a tým, že si pôjdem za svojím cieľom, budem moju vášeň zdieľať s ďalšími fanúšikmi rapu.“