Slovenský štvorkajak získal bronz na svetovom šampionáte a vybojoval aj olympijskú miestenku

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek obsadil vďaka výbornému finišu vo finále na olympijskej 500 m trati na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede 3. miesto za favorizovanými Nemeckom a Španielskom a štyri stotiny sekundy pred Ruskom.

Mládková nemala dosť síl vo finiši

Spomenuté kvarteto vybojovalo pre Slovensko druhú miestenku do Tokia (ak skončia do siedmeho miesta), v sobotu sa to podarilo Petrovi Gellemu v K1 na 1000 m. Pre slovenskú výpravu je to druhá medaila na šampionáte a opäť bronzová, ktorú získal aj štvorkajak na 1000 m.

V dopoludňajšom B-finále disciplíny K1 500 m obsadila Ivana Mládková druhé miesto a celkovo sa zaradila na jedenástu pozíciu. Po polovici trate dokonca viedla, ale v záverečnom finiši nemala dostatok síl a na víťaznú Poľku Justynu Iskrzycku stratila 1,07 s. Skúsená 34-ročná kajakárka sa rozlúčila so Szegedom bez účasti v A-finále, ale v dejisku šampionátu bojovala s chorobou.

Dvojkajaku nevyšla jazda v B-finále

Kanoista Matej Rusnák skončil piaty v B-finále na kilometrovej trati. Slovenský reprezentant mal dobrý štart, úvodných 250 metrov zvládol najlepšie zo všetkých. V ďalšej fáze pretekov však klesol poradím a za prvým Ukrajincom Pavlom Altuchovom zaostal o 3,75 s, čo mu stačilo na konečnú štrnástu priečku.

Dvojkaku v zložení Ákos Gacsal, Gábor Jakubík nevyšla jazda v B-finále na olympijskej kilometrovej trati. Slovenská dvojica od začiatku strácala na najlepších a do cieľa prišla deviata s mankom viac ako desiatich sekúnd na dánske duo Rene Holten Poulsen, Morten Graversen. V celkovom hodnotení sa Gacsal s Jakubíkom zaradili na osemnáste miesto.