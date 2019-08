Kajakár Gelle sa po MS v Szegede cíti fantasticky, obľúbený kanál mu priniesol miestenku do Tokia

Začiatkom leta bol Peter Gelle ešte súčasťou ambiciózneho dvojkajaku s Adamom Botekom, ktorý si mal bez väčších problémov vybojovať olympijskú miestenku. Po Európskych hrách v Minsku však došlo k rozpadu úspešnej dvojice a čerstvo 35-ročný reprezentant musel zmeniť svoj plán.

Presadol do singlovej lode a na kilometrovej trati na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Szegede obsadil štvrté miesto. Na medailu síce nedosiahol, ale v cieli bol mimoriadne šťastný z toho, že vybojoval pre Slovensko olympijskú miestenku.

Splnený sen

„Cítim sa fantasticky, ani v sne som nečakal, že to dopadne takto dobre. Hovoril som si, že mám vo finále náročných súperov, ale boli to vynikajúce preteky. Olympijská miestenka v K1, to je splnený sen,“ povedal rodák z Nových Zámkov, ktorý podobne ako v piatkovom semifinále útočil zo zadných pozícií.

V polovici trate bol ôsmy, štvrťkilometra pred cieľom siedmy a napokon finišoval štvrtý. „Spoliehal som sa na záver. Portugalčan vo vedľajšej dráhe išiel strašne tvrdé tempo, ale nechcel som, aby mi ušiel. V koncovke som sa musel pretlačiť aj cez vlny, ktoré vytváral a bojoval som takisto s bočným vetrom. V posledných sto metroch som nevládal, ale tlačil som na to, aby som získal miestenku do Tokia,“ pokračoval.

Náročné postupové kritériá

Gelle zažil pred štartom majstrovstiev sveta nepríjemné obdobie. Svoju budúcnosť videl po boku Boteka v dvojkajaku, ale olympijský sen v tejto disciplíne sa mu rozplynul. Preto bolo podstatné, aby sa pred šampionátom dostal do psychickej pohody.

„K2 mala na to, aby si vyjazdila olympiádu, už som sa tam videl. V singlovke je to vždy lotéria, keďže postupové kritéria sú veľmi náročné. Bolo treba urobiť extrémne tvrdú robotu. Ja mám však rád výzvy a ukázal som, že ich dokážem zvládnuť vďaka podpore celej rodiny aj trénera,“ hovoril trojnásobný medailista z MS, ktorý získal jediné zlato práve v Szegede pred ôsmimi rokmi. „Je to môj obľúbený kanál. Najmä posledných 200 metrov pred úžasnými divákmi je skvelých. Mohli by tu urobiť aj olympiádu,“ pousmial sa.

Istotu ešte nemá

Napriek zisku olympijskej miestenky nemá Gelle istotu, že pocestuje do Tokia. Rozhodujúce slovo bude mať Slovenská kanoistika, ktorá ho musí nominovať na podujatie pod piatimi kruhmi. Na tú má však skúsený pretekár stále ťažké srdce.

„Spravodlivosť neexistuje. Tento úspech sme dosiahli iba vďaka vlastnému úsiliu, ktoré sme spolu s celým tímom vynaložili. Ak by zväz robil veci na rovinu, bolo by to férové, ale po tom, ako k tomu pristúpili a čo mi spravili, viem, že sa musím spoliehať iba sám na seba.“

Radosť mal aj tréner

Z úspechu svojho zverenca mal radosť aj tréner Radovan Šimočko, ktorý Gelleho výborne pripravil na vrchol sezóny. „Museli sme pozmeniť klasický tréning, aby sme vykompenzovali niektoré nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia v deblovke. Peťo všetko podriadil úspechu, do Szegedu sme pricestovali pripravení a všetky jeho jazdy na šampionáte stáli za to,“ objasnil kouč, ktorý ostrieľaného reprezentanta správne namotivoval, aby sa preorientoval z dvojkaku do singlovej lode.

„Potrebovali sme ho pripraviť tak, aby nerezignoval. Bol postavený pred vec, s ktorou nerátal. Išlo hlavne o to, aby sa dal dokopy a povedal si, že ide do toho,“ doplnil.