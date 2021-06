Slovenský zväz ľadového hokeja dal klubom počas pandémie viac financií, Šatan opísal dlhodobú stratégiu rozvoja

Kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtok v Bratislave schválil dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej a vo voľbách nového člena výkonného výboru dostal väčšinu hlasov delegátov prezident HKM Zvolen Dušan Mráz.

Nahradil Martina Kohúta, ktorý sa vzdal svojej pozície vo VV SZĽH. Kontrolórom SZĽH a predsedom Dozornej rady SZĽH bude aj naďalej Jaromír Šmátrala, ktorý od delegátov dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Kongres zvolil aj dvoch členov Dozornej rady SZĽH – Jozefa Greguša a Petra Bohuša.

Dlhodobú stratégiu pre slovenský hokej schválili delegáti drvivou väčšinou 305 hlasmi z celkových 314 možných. Informoval o tom SZĽH na svojom webe.

Dlhodobá vízia na 10 rokov

Za predsedu Arbitrážnej komisie SZĽH zvolili Rastislava Železníka, ktorý bol jediným kandidátom na túto pozíciu, novým podpredsedom je Rastislav Posluch. Podpredsedom Disciplinárnej komisie SZĽH sa stal Filip Kubuš. Po doplňujúcich voľbách predložil prezident SZĽH Miroslav Šatan správu prezidenta SZĽH. Vyzval v nej kluby, aby sa pridali k dlhodobej stratégii slovenského hokeja.

„Vždy sme v hokejovom hnutí mali ročný plán ako prežiť. Slovenský hokej má teraz dlhodobú víziu na 10 rokov. Zo stoličky prezidenta SZĽH či člena výkonného výboru však dlhodobý plán nikto nedokáže aplikovať do praxe. Je to na pleciach našich manažérov a trénerov v kluboch a môžeme to dosiahnuť len všetci spoločne,“ uviedol Miroslav Šatan.

Viac financií počas pandémie

Prezident zväzu zdôraznil navýšenie čistého financovania klubov zo strany SZĽH. Kým v roku 2019 dával zväz klubom približne 2,9 milióna eur, v roku 2021, napriek zlej pandemickej situácii, to je už 3,9 milióna.

Prezident SZĽH tiež predstavil najnovšie projekty SZĽH a aktuálny stav prípravy siete stredoškolských krajských hokejových akadémii. Dôležitým bodom zasadnutia Kongresu SZĽH bolo schvaľovanie dlhodobej stratégie pre slovenský hokej.

Ciele na najbližšie roky

„Naša vízia je vrátiť Slovensko medzi svetovú hokejovú špičku a vytvoriť v hokeji atraktívne prostredie, ktoré ponúkne kvalitné podmienky pre výchovu detí a mládeže,“ prezentoval poradca prezidenta SZĽH pre strategický rozvoj Richard Pavlikovský.

„SZĽH chce spoločne s klubmi v najbližších rokoch zvýšiť počet registrovaných hráčov a športových odborníkov v systéme SZĽH, zvýšiť kvalitu hráčov a hokejových odborníkov, zvýšiť počet a kvalitu ľadových plôch a ostatnej infraštruktúry, tiež zvýšiť konkurencieschopnosť klubov, pozdvihnúť ženský hokej, zvýšiť kvalitu vzdelávania mladých hokejistov a hokejistiek, zvýšiť spokojnosť rodičov v oblasti vzdelávania a výchovy detí a zlepšenie vnímania postavenia slovenského hokeja v spoločnosti,“ skonštatoval web hockeyslovakia.sk.