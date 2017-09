Slovinci hrali ako na klavíri, Slováci si zaslúžili vyhrať, píšu médiá

TRNAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na piatkové stretnutie F-skupiny kvalifikácie MS 2018 vo futbale, ktoré sa v Trnave skončilo víťazstvom Slovenska nad Slovinskom 1:0.

Dnevnik (Slovin.): „Slovinci sú vzdialení od Ruska viac ako 2000 km. Slovensko si zaslúžilo zdolať hráčov Srečka Katanca. Domáci boli aktívni, snažili sa streliť gól, obrana hostí statočne odolávala, ale iba do 81. minúty. Slovinci sú teraz v tabuľke o štyri body za Slovákmi a o mesiac budú potrebovať malú októbrovú revolúciu, aby postúpili na šampionát.“

Delo (Slovin.): „Slovinsko si môže začať tvoriť nový tím. Po piatkovej prehre v Trnave so Slovenskom v kvalifikácii MS 2018 nemal kapitán Boštjan Cesar slov. Tréner Srečko Katanec zobral prehru na svoje plecia.“

Ekipa24 (Slovin.): „Slovinci s hrou ako na klavíri prehrali so Slovákmi. Srečko Katanec a jeho družina nesplnili misiu neprehrať na pôde Slovenska. Po zásahu Nemca Slováci vyhrali 1:0 a vzdialili sa ostatným tímom v skupine. Vyzerá to tak, že Slovensko postúpi do baráže.“

UEFA: „Slovensko zostáva o dva body za Anglickom, ale na druhom mieste má štvorbodový náskok pred prenasledovateľmi vďaka vlastnému gólu Mihu Mevlju z piatkového zápasu proti Slovinsku. Obranca nedokázal odvrátiť loptu do bezpečia pod tlakom Adama Nemca po strele Mareka Hamšíka do brvna. Za Slovákmi nasleduje v tabuľke 11-bodová dvojica Slovinsko a Škótsko.“

FIFA: „Zdalo sa, že boj o druhé miesto v F-skupine ponúkne dramatickú zápletku. Zápas Slovensko – Slovinsko mal blízko k bezgólovej remíze, ale gól domáceho Adama Nemca v 81. minúte zabezpečil, že Slováci zostanú na druhej priečke v tabuľke.“

iDNES.cz (ČR): „Brankár Jan Oblak bol dlho hrdinom slovinského výberu, keď zneškodnil niekoľko šancí slovenského mužstva. V 81. minúte už ale kapituloval, keď Hamšíkovu strelu do brvna dorazil do siete Nemec. Slovensko urobilo dôležitý krok, po tesnom víťazstve je v F-skupine druhé o dva body za Anglickom, ktoré aj vďaka dvom gólom kanoniera Tottenhamu Harryho Kana vyhralo na Malte 4:0.“