Služby chcú viac sprístupniť osobám so zdravotným postihnutím, od roku 2025 by mohol platiť nový zákon

Prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím by mal od konca júna 2025 upravovať zákon. Ten by mal zadefinovať požiadavky na prístupnosť určitých služieb a povinnosti pre poskytovateľov týchto služieb.

Ide najmä o elektronické komunikačné služby, služby poskytujúce prístup k mediálnym službám, služby v oblasti dopravy, bankové služby, či služby elektronického obchodu.

Návrh je už v pripomienkovom konaní

Konkrétne požiadavky na prístupnosť týchto služieb pre osoby so zdravotným postihnutím by malo po schválení zákona v parlamente upravovať nariadenie vlády.

Návrh zákona o požiadavkách na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím predložil rezort práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Inkluzívna spoločnosť im uľahčí život

Nový zákon má podľa rezortu práce prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu Európskej únie so zameraním sa na prístupnosť určitých výrobkov a služieb.

„Prostredie, v ktorom sú výrobky a služby prístupnejšie, umožňuje vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčuje nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím,“ upozorňuje ministerstvo.

Prevzatím európskej smernice do nášho právneho poriadku sa podľa rezortu práce a sociálnych vecí prispeje k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.