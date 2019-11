Smer-SD už nalial do predvolebnej kampane viac peňazí než zatiaľ všetky strany dokopy

Strana Smer-SD investovala do nadchádzajúcich parlamentných volieb už 2,5 milióna eur. Informuje o tom mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na svojom účte na sociálnej sieti Facebook. Dodáva, že ide o čiastku, ktorú zatiaľ neminuli všetky ostatné politické strany a hnutia spolu.

Mimovládka zároveň pripomína, že Smer sa výrazne priblížil k limitu, ktorý môžu strany vynaložiť na kampaň. V súčasnosti je jeho výška tri milióny.

„Najsilnejšia vládna strana Smer-SD už naliala do kampane pre parlamentné voľby viac ako všetky ostatné politické strany spolu. V pondelok poslala na svoj transparentný účet z vlastného straníckeho účtu 1,5 milióna eur, ktoré doplnili milión investovaný ešte z októbra. Smer sa tak priblížil k trojmiliónovému maximu, ktoré platí pre stranícke kampane,“ napísala mimovládka na sociálnej sieti.

Ostatné strany zatiaľ do volieb investovali čiastku prevyšujúcu dva milióny. „Všetky ostatné strany zatiaľ na svoje účty vložili spolu 2,2 miliónov eur. Tretinu z toho (710-tisíc eur) poslala na účet dvojkoalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia. Tretie najväčšie príjmy účtu má zatiaľ strana Sloboda a Solidarita (336-tisíc eur), ostatné strany sa zatiaľ hýbu do 200-tisíc,“ dodáva Transparency.

TIS naznačuje, že Smer bude viesť kampaň netransparentne. „Už prvé týždne kampane naznačujú, že Smer bude viesť kampaň netransparentne tým, že nezverejní účel a formy kampane. Takmer celú doterajšiu kampaň totiž presmerovala do mediálnej agentúry JM Communication svojho hovorcu Jána Mažgúta a do dvornej Agentúry Smer, ktorej konateľom je ex-minister vnútra Róbert Kaliňák. Naopak väčšina ostatných strán odkrýva, komu platí za bilboardy, tlačoviny, či koľko dáva do sociálnych sietí,“ uzavrela mimovládka.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj stranu Smer-SD.