Smeráci schytali kritiku akú nečakali. Fico a Blanár si od veľvyslancov vypočuli, že šíria dezinformácie

Predstavitelia Smeru – sociálna demokracia (Smer-SD) na stredajšom stretnutí s veľvyslancami čelili kritike za šírenie dezinformácií o vojne. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré zverejnili ambasády Veľkej Británie a USA na sociálnej sieti.

Vyjadrili hlboké znepokojenie

„Britský veľvyslanec na Slovensku na stretnutí vyjadril hlboké znepokojenie nad vyjadreniami niektorých poslancov strany Smer-SD, ktorí opakovane šíria dezinformácie o vojenskom konflikte, dodávkach západných zbraní na Ukrajinu, o spojeneckých štátoch alebo o Severoatlantickej aliancii (NATO). Takéto vyjadrenia nenapomáhajú dôvere v úprimné bilaterálne vzťahy a narúšajú dlho budované partnerstvá,“ uviedla britská ambasáda.

Pracovné stretnutie s veľvyslancami členských štátov Európskej únie, Spojených štátov amerických a Veľkej Británie sa uskutočnilo na pozvanie podpredsedu Národnej rady SR Juraja Blanára (Smer-SD) a za účasti ďalších predstaviteľov Smeru-SD Roberta Fica a Mariána Kéryho.

Najkratšia cesta k mieru

Baker spolu s ďalšími veľvyslancami zopakoval pozíciu Spojeného kráľovstva a NATO, podľa ktorej pomoc Ukrajine vrátane dodávok západných zbraní je najkratšou cestou k mieru. Spojené kráľovstvo bude aj naďalej podporovať Ukrajinu, bezprostredného suseda Slovenska, pretože je to dôležité pre bezpečnosť občanov Slovenska aj Európy.

„Veľvyslanec Baker je presvedčený o tom, že jedine spoločný postup Slovenska a západných partnerov a len úprimná a pravdivá komunikácia voči občanom v našich krajinách je cestou k návratu pokoja a mieru v Európe,“ uviedla britská ambasáda.

Boj proti dezinformáciám je dôležitý

Veľvyslanec USA Gautam Rana na stretnutí prízvukoval, že je mimoriadne dôležité bojovať proti dezinformáciám na Slovensku, vrátane tých, ktoré šíria lži o Spojených štátoch a veľvyslanectve USA na Slovensku.

„Vymýšľanie a opakovanie dezinformácií s cieľom dosiahnuť krátkodobý politický zisk poškodzuje demokratické inštitúcie a znižuje dôveru ľudí v ich zvolených predstaviteľov. Ide o globálny problém, ktorý si vyžaduje jednotný prístup – záväzok k pravde a transparentnosti,“ vyjadril sa ambasádor.

Vyjadril tiež podporu slobodným a nezávislým médiám, najmä v čase, keď si 21. februára pripomíname 5. výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na stretnutí zdôrazni, že Rusko začalo túto vojnu a Rusko ju môže ukončiť zastavením násilia a stiahnutím svojej armády.

Do volieb bude podľa Fica veselo

„Takmer tridsiatku diplomatov sme informovali o aktuálnej situácii na Slovensku, kde je spochybňovaný základný pilier demokracie, a tou je úloha opozície v demokratickom systéme,“ povedal po stretnutí Juraj Blanár.

Delegácia Smeru-SD diplomatom odovzdala písomnú informáciu obsahujúcu dôkazy o tom, že na Slovensku dochádza k hrubému zneužívaniu trestného práva na likvidáciu slovenskej opozície, informoval tlačový odbor strany.

Šéf Smeru-SD Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že na stretnutí bolo „veselo“. „Kto hovorí o mieri a zastavení zbrojných dodávok je nebezpečný extrémista (to povedal o nás aj Pellegrini), kto je za vojnu, je demokrat a mierový aktivista. No bude veselo do volieb 30. septembra 2023!“ napísal Fico.

Ako pokračoval, keď hovorili o nízkych platoch a vysokých cenách, o rozvrate štátu a o tom, že ich chcú do volieb pozatvárať, nič z toho veľvyslancov nezaujímalo.

„Ale keď som odmietol posielanie slovenských zbraní na Ukrajinu, onemeli, hoci to počuli odo mňa stokrát,“ vyhlásil Fico. Niektorí diplomati sa po stretnutí pre médiá vyjadrili, že ich znervózňuje zahraničná orientácia Smeru-SD.