Snehová nádielka ani silný vietor vo Flachau neohrozia slalom žien, tvrdí riaditeľ Skaardal

FLACHAU 8. januára (WebNoviny.sk) – Vyše metrová snehová nádielka za posledný týždeň aj predpoveď silného vetra robia vrásky organizátorom utorkového slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau.

Snehová rozprávka

V známom lyžiarskom stredisku neďaleko Salzburgu to momentálne vyzerá ako v snehovej rozprávke. Pretekový riaditeľ ženskej časti Svetového pohára Atle Skaardal však nevidí dôvod, prečo by sa atraktívny večerný slalom nemal uskutočniť v pôvodnom termíne.

„Som nadšený z práce organizátorov, ako dobre dokázali pripraviť kvalitný podklad na svahu. Myslím si, že s pretekmi by nemal byť žiadny problém,“ uviedol Atle Skaardal v utorok napoludnie pre agentúru SITA. Napriek predpovedi silnejšieho vetra aj pokračujúceho sneženia 52-ročný Nór vidí štart slalomu v utorok večer ako takmer hotovú vec.

„Predpoveď vetra vnímame, ale momentálne si nemyslím, že by to malo znamenať problém pre preteky. Samozrejme, s vetrom je to vždy nepríjemné, ale teraz je situácia veľmi dobrá,“ pokračoval Skaardal. Dvojnásobný majster sveta v super G priznal že vo Flachau nemali šťastie na počasie ani vlani, keď deň pred pretekmi pršalo, ale lyžovanie predsa nie je halový šport. „Vo všeobecnosti je to celkom stabilná oblasť,“ dodal Skaardal.

Súboj Vlhová vs Shiffrinová

Vo Flachau sa jazdí slalom žien z časového hľadiska najneskôr v celom Svetovom pohári. Prvé kolo tzv. večerného slalomu sa v utorok začne o 18.00 h a druhé o 20:45 h. Očakáva sa ďalší diel súboja Mikaela Shiffrinová verzus Petra Vlhová, resp, zvyšok sveta o víťazstvo.

Preteky sú mimoriadne lukratívne aj z finančného hľadiska. Celkový objem financií určený na odmeny pre slalomárky je 192 864 CHF, víťazka si odnesie 78 432 CHF pred zdanením.