Sobotka sa vyjadril k nahrávkam a obvinil Zemana, že nadržiava Babišovi

PRAHA 7. mája (WebNoviny.sk) – Český premiér Bohuslav Sobotka by bol rád, keby sa prezident Miloš Zeman vrátil do svojej nadstraníckej pozície. Zeman podľa Sobotku nadržiava Andrejovi Babišovi. Český premiér to vyhlásil v nedeľňajšej relácii Partie televízie Prima.

Je pripravený obrátiť sa na právnikov

Sobotka ďalej povedal, že pokiaľ Zeman neodvolá Babiša, je pripravený obrátiť sa na právnikov. Očakáva však, že prezident neporuší ústavu a ministra financií odvolá. Prezident nemá podľa neho inú možnosť než Babiša odvolať, inak by porušil ústavu. Pri rozhodovaní o odvolaní zohrali podľa Sobotku úlohu nahrávky Babiša s novinárom.

“Bol by som rád, aby sa prezident vrátil do nadstraníckej pozície, ktorú stratil. Nadržiava Andrejovi Babišovi. Neviem, či spolu majú nejakú dohodu, ale už nie je nadstraníckym prezidentom, ako sľuboval občanom,” konštatoval Sobotka, ktorého slová citoval spravodajský server Novinky.cz.

Čaká na správu od Zemana

Premiér podľa svojho vyjadrenia čaká na správu od prezidenta Zemana ohľadne návrhu na odvolanie Babiša.

“Od prezidenta nemám žiadnu správu, kedy Babiša odvolá, ani netuším, kto by mal byť novým ministrom financií. Nechcem komentovať žiadne mená, dôležité je, aby sa nový minister nedostal do rovnakej situácie ako Andrej Babiš,” uviedol predseda vlády.

Predseda vlády sa v relácii tiež vyjadril k nahrávkam ministra financií s novinárom MF Dnes. Nahrávky zohrali podľa neho dôležitú úlohu pri rozhodovaní o Babišovom odvolaní. Sobotka dúfa, že nahrávkami sa bude zaoberať tiež polícia, pretože ide o člena vlády a vicepremiéra.