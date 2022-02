Sociálna poisťovňa poskytne seniorom potvrdenie o vyplatených dôchodkoch, môžu o neho požiadať dvomi spôsobmi

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už poskytuje seniorom potvrdenia o vyplatených dôchodkových dávkach. Najmä pracujúci dôchodcovia ich potrebujú k daňovému priznaniu za predchádzajúci kalendárny rok.

Seniori by si vyžiadanie potvrdenia nemali nechávať na poslednú chvíľu. Využívať treba predovšetkým telefonickú a mailovú komunikáciu.

Plynulé vybavenie žiadostí

Dôchodcovia tak stihnú lehotu na podávanie daňových priznaní do konca marca a Sociálnej poisťovni to pomôže plynule vybavovať ich žiadosti. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

O potvrdenie môžu seniori požiadať Informačno-poradenské centrum telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123 alebo elektronicky prostredníctvom formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne Formulár pre otázky, prípadne na mailovej adrese podatelna@socpoist.sk. Pri telefonickej a mailovej požiadavke dostane dôchodca potvrdenie poštou na adresu bydliska.

Žiadosť na počkanie

Dôchodca, ktorý má zriadenú e-schránku na portáli www.slovensko.sk, môže o potvrdenie požiadať aj prostredníctvom nej a potvrdenie dostane touto cestou.

Pobočky a klientske centrá Sociálnej poisťovne pripravujú na žiadosť dôchodcu potvrdenia zväčša na počkanie. Ak však dôchodok poisťovňa priznala v predchádzajúcom roku alebo vykonala zmenu v jeho vyplácaní, príprava potvrdenia trvá dlhšie. Ústredie Sociálnej poisťovne ho v takom prípade posiela dôchodcovi na adresu jeho bydliska poštou.