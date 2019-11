Prečo je Kotleba populárny medzi mladými? Môže za to aj Fico a pocit, že demokracia nefunguje

Kotlebova popularita u mladých ľudí síce pretrváva, ale nedominuje už medzi prvovoličmi. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Miloslav Bahna. Vychádzal pritom z prieskumu, ktorý realizovala agentúra Focus pre Radu mládeže Slovenska (RmS).

Z neho vyplynulo, že medzi voličmi vo veku 18 až 29 rokov je strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) najpopulárnejšia. Bahna tiež tvrdí, že sympatizovanie mladých s kotlebovcami nie je závislé od regiónov, v ktorých sa nachádza rómska menšina.

Neriešený rómsky problém

Po Kotlebovom vstupe do parlamentu označovali mnohí ľudia za príčinu jeho zvolenia neriešenie rómskej problematiky. Táto súvislosť však podľa Bahnu v dátach z minulých volieb absentuje. „To, že človek žil v oblasti, kde žili aj Rómovia, nijako nevysvetľovalo to, že volil ĽSNS. Na druhej strane to bolo veľmi naviazané prvovoličstvom,“ vysvetlil.

Práve podporu prvovoličov mala v minulosti strana Mariana Kotlebu. „Prvá ťažisková vec je, že popularita Kotlebu zostáva medzi mladými a druhá, že ťažisko jeho hlasov nie je medzi prvovoličmi, čo je v kontraste s voľbami v roku 2016, pretože vtedy bolo byť prvovoličom najsilnejším prediktorom voliť ĽSNS,“ vysvetlil sociológ.

Jeho slová potvrdzuje aj prieskum, ktorý vo štvrtok zverejnila RmS. Podľa neho by prvovoliči volili hlavne stranu Za ľudí alebo koalíciu PS/Spolu. „Zdá sa, že práve oni boli súčasťou toho spoločenského pohybu, ktorý nastal po vražde Jána Kuciaka aj na demonštráciách Za slušné Slovensko, a práve tieto politické strany sú pre nich najlogickejším východiskom,“ vysvetlil Bahna.

Pocit, že demokracia nefunguje

Dôvod, prečo mladí inklinujú ku kotlebovcom, vidí expert SAV v tom, že „ak na čele krajiny od roku 2006 stojí v podstate ten istý človek, môžu mať pocit, že demokracia nefunguje, lebo je to stále o tom istom aj napriek množstvu volieb, ktoré zažili“.

Mladým ľuďom s určitým socio-ekonomickým zázemím a pohľadom na minulosť sa tak môže javiť ĽSNS ako logická voľba. Dodáva, že ak by nadchádzajúce voľby niečo zvrátili, mohlo by to ovplyvniť aj rozmýšľanie mladých voličov, pretože by mali pocit, že dokážu niečo zmeniť.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre RmS by strana Mariana Kotlebu získala 13,7 percenta hlasov zo všetkých voličov vo veku 18 – 29 rokov. Druhou najpopulárnejšou je strana Za ľudí, získala by 9,3 percenta.

Prechod na kapitalizmus

PS/Spolu a Sme rodina majú zhodne 8,6 percenta. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 7,2 percenta, Smer-SD 6,8 percenta. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu v prípade, že by volili iba mladí, je SaS s piatimi percentami.

Z prieskumu vyplýva aj to, že mladí ľudia, ktorí volia ĽSNS, si myslia, že November ’89 nebol pre Slovensko prínosom. Podľa sociológa na to existujú dva dôvody. Prvým je, že ich blízke okolie, rodičia a starí rodičia hovoria, že za socializmu sa mali lepšie. Druhý dôvod je prechod zo socialistického hospodárstvá na kapitalistické.

„Voliči Mariána Kotlebu sa identifikujú ako tí, ktorí Nežnou revolúciou prehrali a sú porazenými transformácie a, pravdepodobne, tento pocit vyvoláva aj to, že sa to prenáša z generácie na generáciu, pretože aj ich rodičia sú tí, ktorým tá transformácia nepriniesla nič dobré,“ dodal Bahna.