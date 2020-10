Sonda Osiris-Rex absolvovala náročný manéver, mala získať vzorky z asteroidu Bennu

Americká sonda Osiris-Rex úspešne absolvovala náročný manéver, ktorého cieľom bolo získať vzorky z asteroidu. Ako informuje spravodajský portál BBC, rádiový signál na vzdialenosť 330 miliónov kilometrov potvrdil, že sonda sa dostala do kontaktu s objektom širokým zhruba 500 metrov, známym ako Bennu.

Fascinujúce indície

Misia, ktorú vedie americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), však ešte bude musieť počkať na potvrdenie, či sa sonde pri manévri skutočne podarilo vyzdvihnúť aj vzorky. Zámer vedcov pritom bol získať aspoň 60 gramov, prípadne i kilogram či viac materiálu.

Keďže je Bennu veľmi primitívny vesmírny objekt, vedci predpokladajú, že kamene a prach na jeho povrchu by mohli skrývať fascinujúce indície o procese, počas ktorého pred viac ako 4,5 miliardami rokov vzniklo Slnko a planéty.

Vedci čakajú na fotografie

Ak sa sonde podarilo bezpečne dostať na palubu potrebné vzorky, na Zem by sa mala vrátiť v roku 2023. Ak sa jej to nepodarilo, budú ju musieť vedci nakonfigurovať pre ďalší pokus, ktorý by sa mal uskutočniť v januári. Podľa oficiálnej webstránky misie bude tímu trvať zhruba týždeň, kým potvrdia, koľko materiálu sonda nabrala.

Osisris-Rex počas celého zostupu k asteroidu robila fotografie, no zatiaľ žiadne neposlala na Zem. Dáta však odošle, keď obnoví spojenie s riadením misie.

„Tie obrázky nám dajú nesmierne veľa informácií o tom, čo sa dnes udialo,“ skonštatoval profesor Dante Lauretta z Arizonskej univerzity v Tucsone s tým, že vďaka nim budú môcť predpokladať aj to, či sa podaril zber vzoriek.

NASA prisľúbila, že v stredu zverejní niektoré z týchto fotografií.