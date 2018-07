Španieli zachránili v Stredozemnom mori stovky migrantov, boli medzi nimi aj ženy a deti

MADRID 17. júla (WebNoviny.sk) – Španielska námorná záchranná služba dostala zo Stredozemného mora najmenej 328 ľudí.

Záchranári informovali, že 82 migrantov, medzi ktorými bolo 16 žien a tri deti, našli v člne, v ktorom sa v utorok snažili preplaviť z Maroka cez rozbúrený Gibraltársky prieliv.

Ďalšie člny, v ktorých sa nachádzalo 189 ľudí, našli v utorok východne od prielivu v Stredozemnom mori. Iná skupina 57 migrantov pristála na malom ostrove Alborán, kde im podľa záchranárov pomohli španielski vojaci.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od začiatku tohto roka do polovice júla prišlo do Španielska cez more viac ako 18-tisíc migrantov.