Španielska hráčska asociácia naďalej odmieta hrať zápasy La Ligy v USA

MADRID 24. septembra (WebNoviny.sk) – Španielska hráčska asociácia je stále proti organizácii stretnutia futbalovej La Ligy na území USA. Na tomto postoji nič nezmenili ani doplňujúce informácie vedenia súťaže o zámere zorganizovať 26. januára 2019 súboj medzi Gironou a FC Barcelona v Miami.

Viaceré detaily prinieslo vedenie La Ligy v pondelok iba tri po nesúhlasnom stanovisku k takému súboju zo strany zástupcov Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF). Cieľom organizácie takého súboja v zahraničí je zvýšiť popularitu španielskeho futbalu. Ak by sa zápas predsa odohral, bol by to prvý španielsky ligový duel mimo domácej krajiny.

Podľa hráčskej asociácie stále nie je zrejmé, či by konaním takého zápasu neboli porušené práva všetkých partnerov La Ligy. Navyše, konanie stretnutia v zahraničí by mohlo ovplyvniť regulárnosť súťaže. Hráčska asociácia síce nemá rozhodovacie právo pri presune súboja do zahraničia, no upozorňuje, že futbalisti môžu v takom prípade pristúpiť k štrajku pre nedodržanie ich vôle.