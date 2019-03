Španielska speváčka Rosalía je ďalšou hviezdou Colours of Ostrava

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava pripravil po Florence + The Machine na tento ročník ďalšiu tuzemskú koncertnú premiéru.

Vôbec prvýkrát v Česku vystúpi jedna z najväčších hviezd súčasnej hudby, španielska speváčka Rosalía, ktorá unikátnym spôsobom spája flamenco, elektropop a hip hop.

„Tento rok patrí na veľkých festivaloch bez preháňania práve speváčke Rosalía. Ako jedna z hviezd vystúpi napríklad na Primavere, v Roskilde, Rock Werchter alebo na Coachelle. Preto som rada, že sa nám ju podarilo dohodnúť aj na Colours of Ostrava,“ uviedla riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

K ďalším novo potvrdeným menám patrí napríklad dánska speváčka MØ, jazzový klavirista a držiteľ troch Grammy Cory Henry s The Funk Apostles, kráľovná calypso Calypso Rose, izraelské indie-popové duo Lola Marsh, americkí Nahko and Medicine For The People, austrálski buskeri Pierce Brothers, ukrajinský freak kabaret Dakh Daughters, indie-rockeri Amber Run, gospel-funkoví Tank and the Bangas a na Electronic stage napríklad TOKiMONSTA, Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, Emily Dust alebo David August.

Hudobný podklad Andalúzie

“Flamenco a elektropop k sebe nepatria” lepšie povedané doteraz nepatrili, pokiaľ sa neobjavila Rosalía Vila Tobella.

Dvadsaťpäťročná speváčka, skladateľka, tanečníčka a producentka túto hypotézu bez obáv zrušila a hudobný podklad Andalúzie uviedla bez predsudkov do moderného mestského kontextu. Premyslene vsadila na reggaeton, R&B a estetiku hip hopu.

Rosalía spolupracovala s venezuelským elektromágom Arcom, Jamesom Blakeom a s reggaeton megahviezdou J. Balvinom naspievala hitovku Brillo.

Strávila niekoľko dní v štúdiu Pharella Williamsa, fandí jej Dua Lipa a po boku má elektro producenta El Guincha, známeho vďaka Björk, ktorej, ešte s Kate Bush, počas preberania dvoch Latin Grammy nová globálna hviezda ďakovala za inšpiráciu.

„Je neuveriteľné, akým spôsobom dokáže táto katalánska speváčka spojiť flamenco so súčasnou hudbou a tým tento andalúzsky hudobný poklad šíriť po svete. Zároveň môžeme fanúšikom sľúbiť veľkú koncertnú šou s tanečnicami a veľkou výpravou,“ dodala na margo 25-ročnej speváčky, ktorá má na konte albumy Los Ángeles (2017) a El mal querer (2018).

Štúdium pod vedením slávneho El Chiquiho

Rodáčka z katalánskeho priemyselného mesta Sant Esteve Sesrovires neďaleko Barcelony pochádza z nehudobnej rodiny a flamenco študovala poctivo osem rokov na vysokej škole pod vedením slávneho El Chiquiho.

“Naučila som sa všetko o tradíciách, pravidlách, technike a histórii. Flamenco však chápem ako tu a teraz. Klasický základ je pre mňa dôležitý, ďalej však chcem byť slobodná. Nie je mojím zámerom meniť status quo žánru, spievam flamenco zo svojej perspektívy a je pre mňa absolútne nevyhnutné robiť to po svojom. Viem, že tým riskujem, ale inú možnosť nemám.”

V expresívnom hlase má Rosalía surovosť a túžbu a flamenco neberie za obyčajný trik k upútaniu pozornosti. Jej zásadnou devízou je prirodzenosť.

Často koncertuje s veľkými flamenco španielskymi majstrami, ktorým dokáže byť rovnocenným partnerom. “Rosalía má hlas starého flamencového speváka a múdrosť, ktorá nezodpovedá jej veku. Je úplným opakom umelca stvoreného showbiznisom. Je autentická a originálna,” povedal o nej režisér Pedro Almodóvar a pozval ju do svojho filmu Dolor y Gloria (Bolesť a sláva).

Slučky a sample Justina Timberlakea

Po debute Los Ángeles – intímnych akustických flamencových skladbách o smrti, nahratých s rockovým gitaristom Raülem Refreom – prišiel minulý rok radikálny obrat: na albume El Mal Querer v produkcii Guincha, o ktorého autorstvo sa podelila so španielským rapperom C Tanganom, už nastúpila elektronika, R&B, reggaeron, slučky a sample Justina Timberlakea, túrovaných motoriek alebo policajných sirén.

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v úchvatnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2019 sú v predaji vo festivalovom e-shope. Prvými oznámenými menami boli The Cure a Florence + The Machine a potom aj, Rag’n’Bone Man, Mogwai, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, Gang of Youths a rada ďalších.