Španielsko proti Iránu na MS vo futbale trpelo, ale má 400. víťazstvo v histórii

KAZAŇ 21. júna (WebNoviny.sk) – Bolo to 90 minút utrpenia so šťastným gólom, ale ten znamená zápis do histórie. Španielske médiá sa netvárili prívetivo po tesnom víťazstve svojho tímu nad Iránom (1:0) na futbalových majstrovstvách sveta v Rusku.

Tréner to vzal pragmaticky

Športový denník Marca však pripomína, že Španielsko ako krajina dosiahlo štvorstý triumf vo svojej futbalovej histórii. V štatistike obsahujúcej 400 víťazstiev – 155 remíz a 129 prehier, sú zarátané všetky súťažné a priateľské zápasy tímu, ktorý je známy aj pod prezývkou „La Furia Roja, čiže Červená fúria“. Španielske aktuálne gólové skóre je 1360:621.

„Uplynulo už 98 rokov od chvíle, keď na olympijských hrách v Belgicku Španielsko prehralo s Dánskom 0:1 pod vedením Paca Brua. V januári 1972 sme zavŕšili prvú stovku víťazstiev, keď Kubalovi chlapci zdolali Maďarov na Štadióne Santiaga Bernabéua 1:0. Dvojstovka sa naplnila v Arménsku pod vedením Javiera Clementeho a trojstovka prišla v roku 2008 v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2010 proti Bosne a Hercegovine,“ napísali španielski štatistici.

Aktuálne chudobné víťazstvo na MS v Rusku nad Iránom (1:0) vzal tréner Fernando Hierro pragmaticky a potešil sa aspoň zisku 3 bodov.

Súper využil všetky futbalové triky

„Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké a naozaj to také aj bolo. Nemyslím si, že by moji hráči nenaplnili herný plán. Treba si však uvedomiť, že sme hrali proti silnému tímu Iránu, proti ktorému sa strieľajú góly len veľmi ťažko,“ skonštatoval Fernando Hierro na pozápasovej tlačovej konferencii. Jeho zverenci mali síce až 17 streleckých pokusov, ale na bránku smerovali len tri z nich. Až osem striel zablokovala iránska obrana a šesť mierilo mimo troch žrdí.

„Toto víťazstvo nás stálo veľa síl a utrpenia. Zápas mal v sebe kúsok zo všetkého. Súper odkopával lopty, šetril čas a používal všetky dostupné futbalové triky,“ pripomenul španielsky stredopoliar Isco. „Na svetovom šampionáte je každý zápas iný. Tento bol veľmi komplikovaný. Dali sme gól z odrazenej lopty, ale bol zaslúžený. Zostali sme na prvom mieste v skupine a to je veľmi dôležité,“ pridal pozápasový názor ďalší španielsky reprezentant Lucas Vázquez.

Veľké rezervy

Keďže Portugalčania v stredu rovnakým skóre 1:0 zdolali Maročanov, v B-skupine je o postupovú zápletku postarané. Obaja veľkí rivali Španielsko a Portugalsko majú po 3 body a navlas rovnaké skóre 4:3. Ambiciózny Irán zaostáva o jediný bod a akurát Maroko už má istotu, že po skupinovej fáze sa zbalí a pôjde domov na sever Afriky.

„Vieme, že sa musíme zlepšiť. Rezervy máme veľké. Podstatné je, aby som zlepšením hry prišli aj ďalšie víťazstvá,“ zamyslel sa ešte raz Fernando Hierro.

