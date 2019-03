Spánok je pilierom zdravia. Ako môžete podporiť jeho kvalitu?

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Štvrtok 21. marca si pripomíname Svetový deň spánku, ktorý je jedným z pilierom dobrého zdravia. Jeho nedostatok sa neprejavuje len únavou ale ovplyvňuje viaceré telesné funkcie. Nedostatok spánku sa telo snaží vykompenzovať energiou z jedla, preto môže mať človek vyšší apetít, čo zase spôsobuje obezitu. Rozhodne si nepomôžete ani presladenými energy-drinkami. Nekvalitný spánok tiež zvyšuje riziko srdcového infarktu a mŕtvice, môžu sa vám začať zlievať sny a skutočnosť a okrem iného utrpí aj hormonálna sústava a sexuálny apetít.

Ľudia robia v tejto súvislosti viaceré chyby. Úrad verejného zdravotníctva preto radí, ako si pomôcť k dosiahnutiu kvalitného spánku a tým i celkovému zdraviu.

Najčastejšími chybami, s ktorými sa určite stotožníte, sú ponocovanie do neskorých hodín, pozeranie do počítača/mobilu tesne pred spaním a prejedanie sa nezdravým jedlom v neskorých hodinách.

AKO SPÁNOK FUNGUJE?

Ľudia majú svoje vnútorné hodiny, tzv. denný biorytmus, ktoré riadi hormón melatonín, ktorý je zodpovedný za prirodzené striedanie spánku a bdelého stavu. V tele sa produkuje podľa svetla. Jeho tvorba z aminokyseliny tryptofanu je v noci desaťnásobne vyššia ako cez deň. Tvorbu melatonínu podporuje dostatok vitamínov skupiny B – B3, B6. Melatonín, ktorého hladiny dosahujú najvyššie hodnoty okolo druhej tretej hodiny ráno, spustí nočný cyklus odpočinku, obnovy síl a regeneráciu, zvyšujú obranyschopnosť organizmu.

JEDÁLNIČKOM K ZDRAVÉMU SPÁNKU

Kvalitu a dĺžku spánku môžeme ovplyvniť dodržiavaním zásad spánkovej hygieny, potravinami i nápojmi. Medzi tieto základné zásady patrí vyhýbanie sa energetickým nápojom s obsahom kofeínu, teínu v neskorých popoludňajších a večerných hodinách. Večer preto siahnite radšej po bylinkových čajoch alebo jednoducho čistej vode, ktoré najefektívnejšie čistí organizmus.

Vyhnite sa tučným, ostrým a korenistým jedlám – tie totiž vyžadujú dlhší čas tráveniam čo organizmus zaťažuje a bráni jeho odpočinku. Nevhodné je aj večerné konzumovanie slaných pochúťok, pretože tieto pochutiny obsahujú okrem tuku aj množstvo soli, glutamanu sodného, ktorý často súvisí s poruchami spánku. Taktiež príliš veľa sladkostí môže narušiť spánok pretože rozkolíše hladinu cukru v krvi. Častou príčinou nespavosti je aj reflux, kedy sa čiastočne natrávená potrava zo žalúdka dostáva naspäť do pažeráka a spôsobí pocit pálenia, tlaku, nevoľnosti a tieto reakcie môžu byť príčinou nespavosti.

Taktiež sa neodporúča konzumovať citrusové plody, výrobky z kysnutého cesta a tiež potraviny s vysokým obsahom kyselín – cibuľa, cesnak, paradajky, kečup či korenené jedlá. Konzumáciu takýchto potravín odporúčame niekoľko hodín pred spaním.

Dôležité je pred spaním izbu poriadne vyvetrať a ak je to možné, mať otvorené okno celú noc. V spálni by nemalo byť príliš teplo ani zima. A napokon, veľmi dôležité je uložiť sa do postele okolo 10 hodiny v noci. Podľa odborníkov je to najlepší štartovací okamih pre kvalitný spánok.