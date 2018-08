Spartak je po remíze v Belehrade v miernej výhode, počas zápasu pôsobil kompaktným dojmom

BELEHRAD 8. augusta (WebNoviny.sk) – Jedenásť futbalistov Spartaka Trnava zatiahnutých na vlastnej polovici štadióna v Belehrade odolávajúcich ofenzívnemu tlaku domácej Crvenej zvezdy.

Takto vyzeral takmer celý druhý polčas utorňajšieho úvodného stretnutia 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019. Napriek tomuto obrazu hry si slovenský zástupca odniesol z horúcej srbskej pôdy sľubný výsledok 1:1, ktorý mu dáva pred budúcotýždňovou odvetou reálne šance na postup do play-off.

Trnava pôsobila kompaktným dojmom

„S výsledkom sme spokojní. Čaká nás ešte ťažká práca. Sme iba v polovici dvojzápasu, Videli sme, že Crvena zvezda má svoju kvalitu a silu. V celom stretnutí sme dobre pracovali v obrannej fáze, nemali sme tam výraznejšie problémy,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Spartaka Radoslav Látal.

Jeho náprotivok Vladan Milojevič priznal, že od Trnavy predpokladal podobný spôsob hry, no aj tak si naň jeho zverenci nedokázali celkom zvyknúť. „Trnava hrala presne to, čo sme čakali. Vedel som, že budú hrať kolektívne, agresívne a zodpovedne. Presne tak to aj bolo. Pôsobili veľmi kompaktným dojmom. Kúskovali hru faulami. Hrajú dosť nezvyčajne, ešte sme sa s tým nestretli v pohárovej Európe ani v srbskej súťaži. Nemyslím si, že sme hrali zle. Hrali sme toľko, koľko nám súper dovolil. Spartak hral svoju hru, my sme zase chceli hrať to svoje. Opakujem, najväčšia sila Trnavy spočíva v kolektíve. Máme za sebou prvú polovicu, Spartak je v miernej výhode, pretože skóroval na našom ihrisku. V odvete sa nesmieme dopúšťať individuálnych chýb,“ zhodnotil domáci kormidelník Milojevič.

Grendel vysvetlil Jirkovi ako centrovať

Vyše 37-tisíc priaznivcov na Štadióne Rajka Mitiča videlo oba góly ešte v prvom polčase, keď bolo dianie na ihrisku pomerne vyrovnané. Skóre otvoril z pokutového kopu v 23. min domáci El Fardou Mohamed Ben Nabouhane. Z prvej možnej príležitosti vyrovnal o niekoľko desiatok sekúnd stredopoliar Erik Grendel, ktorý káder slovenského majstra rozšíril pred aktuálnou sezónou. Výbornú robotu pred vyrovnávajúcim zásahom urobil slovenský reprezentant Marek Bakoš, finálnu prihrávku zase „naservíroval“ mladík Erik Jirka.

„Erikovi som vysvetlil, kde mi má prihrať, pretože dosiaľ vždy keď centroval, tak to bolo na nikoho. Konečne zdvihol hlavu, pozrel sa a prihral mi, tam kde som stál,“ povedal autor gólu. „Erik mi povedal, že to mám dávať viac dozadu, lebo vždy je na šestnástke. Pozrel som sa dovnútra, tam nikto nebol, tak som dal spätnú a ukázalo sa, že ma neklamal a naozaj tam znovu bol. Som rád, že tam stál a veľmi dobre zakončil,“ dodal odchovanec „andelov“ Jirka. „Atmosféra bola výborná, takmer som dostal do hlavy fľašou, keď som oslavoval pod kotlom súpera, takže to už radšej nebudem robiť nikdy,“ prezradil Grendel.

„Pri súperovom góle sme zlou prihrávkou stratili loptu v strede ihriska a pramenila z toho penalta. Vzápätí sa nám podaril brejk. Čakali sme na takúto chvíľu, spoliehali sme sa na protiútoky a štandardky. Prvý polčas sme už v pokoji dohrali,“ pripomenul Látal. Do druhého dejstva vstúpili domáci oveľa aktívnejšie s jediným cieľom – skórovať a nakloniť misky váh na svoju stranu. „V úvode druhej časti nás súper zatlačil, dostali sme sa pod tlak, Crvena zvezda mala pár rohov za sebou, ale dobre sme z toho vyšli. Neskôr mal protivník náznaky šancí, ale hrali sme dobre, defenzíva fungovala a uhrali sme dobrý výsledok,“ podotkol 48-ročný rodák z Olomouca.

Hra postavená na kolektíve

Českého trénera na lavičke slovenského tímu potešili výkony letných posíl Grendela a Bakoša, ktorí sa podieľali na vyrovnávajúcom zásahu. Znovu však zopakoval, že dôležitý bol výkon tímu ako celku. „Erika Grendela som poznal už z poľskej ligy. Chcel som ho získať do tímu. Nechcem vyzdvihovať jednotlivcov, výborne hral aj Bakoš, veľakrát podržal loptu. Naša hra nie je postavená na jednotlivcoch, ale na kolektíve,“ zdôraznil víťaz Pohára UEFA zo sezóny 1996/1997 v drese nemeckého Schalke 04 Gelsenkirchen.

Látal je pripravený naordinovať svojim zverencom podobnú taktiku ako v Belehrade aj v budúcotýždňovej odvete, ktorá sa uskutoční v utorok 14. augusta o 20.30 h SELČ na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. „Stačí výsledok 0:0 a teda znovu musíme založiť našu hru na výbornej defenzíve. Do Trnavy sme si chceli priniesť dobrý výsledok, čo sa nám podarilo. Doma chceme vypredať štadión. Proti Legii to bol sviatok a súbojom žila celá Trnava. To by sme radi zopakovali. V Srbsku sme uhrali dobrý výsledok, a tak môžeme ďalej snívať o postupe. Tešíme sa, že na Slovensko príde veľký klub a verím, že znovu príde veľa fanúšikov. V Belehrade bola výborná atmosféra, azda to tak bude aj u nás. Do Srbska prišlo veľa našich priaznivcov a boli skvelí, bolo ich počuť. Sme za to veľmi radi, lebo vždy to chlapcov na ihrisku ženie vpred,“ myslí si strieborný medailista z ME 1996 v Anglicku.