Spečatené, Jakub Hromada smeruje zo Sampdorie do Slavie Praha

PRAHA 21. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jakub Hromada sa definitívne stal hráčom úradujúceho českého majstra SK Slavia Praha.

S vedením “zošívaných” podpísal trojročný kontrakt, prichádza zo Sampdorie Janov. Informuje o tom web Slavie. Jej šéf Jaroslav Tvrdík oznámil angažovanie Jakuba Hromadu začiatkom júna, no prestup spečatili až v utorok.

“Prvé dojmy sú jednoznačne krásne, prichádzam do klubu, ktorý je úradujúcim šampiónom. Je tu krásny štadión. Keďže sme práve začali prípravu, mal som možnosť zoznámiť sa s chlapcami. Klub má veľké ambície, to malo vplyv na môj príchod. Je to veľmi dobrá voľba. Je to síce náročné, päť rokov som bol kmeňovým hráčom talianskeho tímu a teraz Taliansko opúšťam, no myslím si, že Slavia má pred sebou peknú budúcnosť a som rád, že môžem byť jej súčasťou,” povedal Hromada.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar v sezóne 2016/2017 hosťoval vo Viktorii Plzeň. Košický rodák pôvodne figuroval v nominácii trénera SR “21” Pavla Hapala na prebiehajúce ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. júna).

Na poslednú chvíľu ho však vyradilo zranenie kolena, pre ktoré bude nejaký čas chýbať aj svojmu novému klubovému zamestnávateľovi: “Najskôr sa zdalo, že to bude vážnejšie. Vyzerá to však, že väz nie je úplne roztrhnutý a do dvoch mesiacov by som mohol byť v poriadku. Nechcem však predbiehať. Dôležité je dať sa na sto percent do poriadku.”

Generálny riaditeľ klubu Martin Krob uviedol: “Z príchodu Jakuba Hromadu máme veľkú radosť, vďaka nemu sme vhodne doplnili tím. Je to výborný hráč preverený ťažkými zápasmi českej ligy aj európskych pohárov. Teraz je však najdôležitejšie, aby sa dal zdravotne do poriadku. O jeho kvalitách nepochybujeme.”