Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na Kotlebu v kauze šekov za 1488 eur

BRATISLAVA 11. septembra (WebNoviny.sk) – Špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu podanú na predsedu ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Závažné procesné chyby

Ako ďalej na tlačovej besede uviedol poslanec ĽS NS Rastislav Schlosár, dôvodom je, že vo veci zistil súd závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.

„Nie je to prvýkrát, čo špeciálna politická prokuratúra pochybila,“ povedal s tým, že toto je ďalší dôkaz, že polícia a prokuratúra vo vzťahu k ich strane porušuje zákon a snaží sa ich kriminalizovať.

Tri šeky po 1488 eur

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v júli obžalobu na poslanca a predsedu strany Ľudová strana Naše Slovensko Mariana K. Dôvodom bolo podozrenie z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Predseda ĽS NS 14. marca na podujatí svojej strany rozdal trom rodinám šeky po 1 488 eur. Vzniklo podozrenie, že strana sa tým prihlásila k známemu neonacistickému symbolu 1488.

Číslo 14 predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.