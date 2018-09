Ľudia by najviac volili Smer-SD, SaS a SNS. Progresívne Slovensko atakuje päť percent

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali na prelome augusta a septembra, zvíťazil by Smer-SD so ziskom 21,2% hlasov. Vyplýva to z prieskumu Agentúry AKO, s. r. o., ktorý robila v dňoch 30. augusta až 5. septembra formou telefonického dopytovania.

Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov, pričom vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Agentúra respondentom položila otázku: “Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR (parlamentu), ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Budem vám strany čítať v náhodnom poradí”.

Na druhom mieste by skončila strana SaS so ziskom 16% hlasov, nasledovali by SNS (10,9%), SME RODINA – Boris Kollár (9,5%), OĽaNO- NOVA (9,4%), Kotleba – ĽS NS (8,6%) a KDH (7,6%). Do parlamentu by sa dostal aj Most-Híd so ziskom 6,3% odovzdaných hlasov. Pred bránami zákonodarného zboru by naopak ostalo Progresívne Slovensko (4,6%) a tiež SMK-MKP (3%), SPOLU-občianska demokracia (2,3%), Strana zelených Slovenska (0,3%), Priama demokracia (0,2%) a MKDA-MKDSZ (0,1%).

Rozdelenie poslaneckých mandátov v parlamente na základe výsledkov volieb by vyzeralo nasledovne: Smer-SD by získal 36 kresiel, SaS 27, SNS 18, SME RODINA a OĽaNO-NOVA po 16, ĽS NS 14, KDH 13 a Most-Híd 10. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 73,9% respondentov, naopak, voliť by nešlo 9,3% opýtaných. Spolu 16,1% opýtaných nevedelo, koho voliť a 0,7% odmietlo odpovedať.