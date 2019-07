Speváčka Lady Gaga by sa nechala zastreliť za práva LGBTI komunity

Americká speváčka Lady Gaga by sa nechala zastreliť za práva komunity LGBTI ľudí. Tridsaťtriročná interpretka to uviedla v New Yorku na zhromaždení, ktoré sa konalo na počesť 50. výročia Stonewallských nepokojov.

„Skutočná láska, skutočná, ozajstná láska je taká, keď sa necháte pre niekoho zastreliť. Vy viete, že by som to pre vás spravila hociktorý deň v týždni. Urobili sme úžasný posun, no ocitli sme sa v časoch, keď každý deň narastajú útoky na túto komunitu. Nebudem to tolerovať a viete čo? Viem, že ani vy nie,“ vyhlásila.

Lady Gaga

… vlastným menom Stefani Joanne Angelina Germanotta, sa preslávila skladbami Just Dance a Poker Face z debutového albumu The Fame (2008). Po ňom nasledovali štúdiovky Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), ktorú nahrala so spevákom Tonym Bennettom, a Joanne (2016).

Zahrala si vo filmoch ako Machete zabíja (2013), Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (2014) či v piatej a šiestej sérii antológie American Horror Story (2011) s podtitulmi Hotel a Roanoke, pričom za výkon v sérii Hotel získala Zlatý glóbus. Magazín Forbes ju označil za najvplyvnejšiu celebritu roka 2011 a viackrát ju zaradil medzi najmocnejšie ženy sveta.

Na konte má deväť cien Grammy a tiež nomináciu na Oscara za pieseň Til It Happens To You z dokumentu The Hunting Ground (2015). Vďaka piesni Shallow zo snímky Zrodila se hviezda (2018) získala Zlatý glóbus aj Oscara, pričom o cenu americkej Akadémie filmových umení a vied sa uchádzala aj ako herečka v hlavnej úlohe tohto filmu.