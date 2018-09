Speváčka Rita Ora zverejnila singel Let You Love Me

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) – Britská speváčka Rita Ora zverejnila skladbu Let You Love Me. Novinka je prvým singlom z jej pripravovanej druhej štúdiovky Phoenix.

Album sa dostane na trh 23. novembra a bude sa na ňom nachádzať aj vlaňajší singel Lonely Together, ktorý nahrala spolu so zosnulým dídžejom Aviciim.

Dvadsaťsedemročná interpretka k piesni Let You Love Me ponúkla aj videoklip. V ňom ju možno vidieť na párty, kde ju zaujme jeden z prítomných mužov. Speváčka s ním flirtuje, tancuje a bozkáva sa, nakoniec z večierku ale odíde s kamarátkou.