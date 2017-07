Spielberg privíta ďalšiu kapitolu súboja Hamilton – Vettel, na programe je Veľká cena Rakúska

SPIELBERG 7. júla (WebNoviny.sk) – Deviate pokračovanie boja o majstrovský titul v motoristickej formule 1 je na programe tento víkend v rakúskom Spielbergu.

Vettel sa ospravedlnil Hamiltonovi

Na miestnom okruhu Red Bull Ring bude pútať pozornosť najmä duel dvoch kohútov z ostatnej Veľkej ceny Azerbajdžanu Lewisa Hamiltona z tímu Mercedes a Sebastiana Vettela repezentujúceho Ferrari.

Títo dvaja piloti sa počas výjazdu safety caru postarali o rozruch, keď Hamilton bol príliš pasívny a Vettel do neho zozadu narazil. To Nemca rozzúrilo, prišiel z boku k svojmu súperovi a vrazil do neho. Vettel v pretekoch dostal napokon 10-sekundovú penalizáciu stop and go.

“Lewis ma vtedy prekvapil a ja som do neho narazil. S odstupom času si však nemyslím, že išlo o úmysel. V zápale boja som to prehnal, a preto sa chcem Lewisovi ospravedlniť a tiež všetkým, čo sledovali tieto preteky. Uvedomujem si, že som nešiel správnym príkladom. Nechcel som Lewisa vystaviť nebezpečenstvu, ale viem, že som ho do takej situácie dostal,” uviedol Vettel na svojej webovej stránke.

Vlani na Red Bull Ringu vyhral Hamilton

Napriek tomu sa v Rakúsku očakáva vybičovaný súboj medzi týmito dvoma jazdcami, ktorí majú spolu na konte sedem titulov majstra sveta.

Vlani v Spielbergu vyhral Hamilton, tím Mercedes tu ovládol všetky tri veľké ceny od návratu rakúskeho podujatia do kalendára F1 po 11 rokoch. Hamilton môže využiť formu “strieborných šípov” na Red Bull Ringu, pretože v poradí šampionátu zaostáva za Vettelom o 14 bodov.

Podľa portálu motorsport.com môže počas rakúskej kvalifikácie padnúť jeden z najrýchlejších časov na kolo v histórii F1 a mohol by sa zaradiť do prvej desiatky. Najrýchlejšie kolo na Red Bull Ringu predviedol vlani počas druhej časti kvalifikácie práve Hamilton a jeho čas mal hodnotu 1:06,228 min.

Piloti budú mať v Rakúsku k dispozícii mäkké, supermäkké a ultramäkké zmesi pneumatík Pirelli. Počas víkendu má byť v Spielbergu teplo s najvyššou teplotou 30°C, ale v oblasti by sa mali počas všetkých troch pretekárskych dní vyskytovať búrky.

Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky štartujú o 14.00 h SELČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, VC Rakúska odvysiela naživo Sport2.

Veľká cena Rakúska:

Dejisko: Red Bull Ring v Spielbergu

Dĺžka okruhu: 4326 m

Dĺžka pretekov: 71 okruhov (307,020 km)

Minuloročný víťaz: Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Michael Schumacher (Nem.) Ferrari 1:08,337 min (2003)

Najviac víťazstiev – jazdec: 3 – Alain Prost (1983, 1985, 1986)

Najviac víťazstiev – tím: 6 – McLaren (1984, 1985, 1986, 1998, 2000, 2001)

Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Rakúska:

2016 – Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes

2015 – Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2014 – Nico Rosberg (Nem.) Mercedes

2003 – Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2002 – Michael Schumacher (Nem.) Ferrari

2001 – David Coulthard (V. Brit.) McLaren

2000 – Mika Häkkinen (Fín.) McLaren

1999 – Eddie Irvine (V. Brit.) Ferrari

1998 – Mika Häkkinen (Fín.) McLaren

1997 – Jacques Villeneuve (Kan.) Williams

Poradie MS (po 8 z 21 pretekov): 1. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari 153 bodov, 2. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 139, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 111, 4. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 92, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 73, 6. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 45

Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 250 bodov, 2. Ferrari 226, 3. Red Bull 137, 4. Force India 79, 5. Williams 37, 6. Toro Rosso 33