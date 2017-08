Spojené štáty oficiálne oznámili zámer odstúpiť od Parížskej dohody o klíme

WASHINGTON 5. augusta (WebNoviny.sk) – Spojené štáty americké v piatok oficiálne oznámili Organizácii Spojených národov (OSN) svoj zámer odstúpiť od Parížskej dohody o klíme.

Toto oznámenie ministerstva zahraničných vecí podľa agentúry AP ešte stále oficiálne nezačína proces odstúpenia USA od dobrovoľnej medzinárodnej dohody, no ministerstvo ho aj tak označilo za “dôraznú správu” svetu. Prezident Donald Trump toto rozhodnutie ohlásil už v júni.

“Ministerstvo zahraničia oznamuje OSN to, čo prezident povedal celému svetu už 1. júna a nemá to žiadny právny účinok,” vyjadril sa Nigel Purvis, ktorý počas vlády prezidentov Billa Clintona a Georgea W. Busha viedol americkú klimatickú diplomaciu. Podľa jeho slov krajiny nemôžu odstúpiť od nových medzinárodných dohôd, vrátane Parížskej dohody o klíme, skôr ako tri roky po tom, ako vstúpia do platnosti a následný proces trvá rok. Parížska dohoda vošla do platnosti 4. novembra 2016.

Ministerstvo spomína rovnaké termíny, pričom uvádza, že proces môžu začať v novembri 2019 a ukončiť ho môžu najskôr 4. novembra 2020, deň po nasledujúcich amerických prezidentských voľbách. Spojené štáty sa podľa vyhlásenia budú ďalej zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach a rokovaniach, pričom prezident Trump je podľa ministerstva otvorený “novému prerokovaniu Parížskej dohody v prípade, že by si USA mohli určiť podmienky, ktoré sú priaznivejšie k jeho obchodu, robotníkom, ľuďom a platcom daní“.

Podľa dohody si pritom krajiny stanovujú vlastné ciele na znižovanie emisií, čo znamená, že prezident Trump môže pre Spojené štáty stanoviť iné ciele, ako dal bývalý prezident Barack Obama. Nemôže však jednostranne zmeniť text dohody. Bez ohľadu na to, čo spravia USA, dohoda zostane v platnosti, pretože ju ratifikoval dostatok iných krajín.