Spoločnosť SpaceX sa druhýkrát pokúsi o vyslanie vesmírnej lode Crew Dragon na ISS

Spoločnosť SpaceX sa v sobotu opäť pokúsi o štart vesmírnej lode Crew Dragon s ľudskou posádkou. Prvý pokus museli v stredu zrušiť pre nevyhovujúce počasie a riziko bleskov.

Štart je naplánovaný na 15:22 miestneho času (21:22 stredoeurópskeho letného času), informuje spravodajský portál BBC s tým, že predpoveď počasia na sobotu nie je príliš priaznivá a podmienky pre štart sú tak opäť neisté.

Prvý komerčný let na ISS

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromná spoločnosť SpaceX sa chystajú vyslať dvojicu astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Misia Demo-2 je pre obe organizácie obzvlášť dôležitá.

Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyšle svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň je to vôbec prvý komerčný let, ktorý privezie ľudí na ISS.

Do vesmíru poletia skúsení astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, ktorých na ISS vynesie kapsula Crew Dragon. Tá je, rovnako ako nosná raketa Falcon 9, ktorá s ňou vzlietne, z dielne SpaceX.

Dĺžka misie nie je určená

Falcon 9 by mala vzlietnuť z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, konkrétne z rampy 39A, odkiaľ v roku 1969 odštartoval let Apollo 11, ktorého posádka ako prvá pristála na Mesiaci.

Astronauti sa budú podieľať na výskume, plniť ďalšie pokyny a vykonávať aj testy na Crew Dragon. Kapsula môže zostať na orbite 110 dní, no dĺžka misie zatiaľ nie je určená.

Po skončení misie sa kapsula s astronautmi na palube autonómne odpojí od ISS a vráti sa na Zem. Pristáť by mala podľa plánov v Atlantickom oceáne pri pobreží Floridy.

Informácie pochádzajú z webstránky BBC a archívu agentúry SITA.