Spolupráca medzi Slovenskom a Mongolskom má nevyužitý potenciál, tvrdí vicepremiér Pellegrini

ULANBÁTAR 28. novembra – Oblasť potravinárstva, baníctva ale aj implementácia najmodernejších IT technológií, to sú všetko oblasti, v ktorých vidí mongolská strana potenciál v spolupráci so Slovenskom. Skonštatovali to mongolský premiér Ukhnaagiin Khurelsukh a vicepremiér Ulziisaikhan Enkhtuvshin na stretnutí s vicepremiérom Petrom Pellegrinim počas jeho trojdňovej pracovnej návštevy Mongolska.

„Aktuálna hospodárska výmena nekorešponduje s potenciálom, ktorý medzi obomi krajinami vnímame. Bolo by dobré, keby sa nám spoločne podarilo obnoviť ekonomickú a hospodársku spoluprácu aspoň na úroveň, ktorú sme mali v minulosti,“ uviedol P. Pellegrini, ktorý rokuje v Mongolsku spolu s ministrom hospodárstva P. Žigom a ministrom financií P. Kažimírom. Ide o prvú pracovnú návštevu členov slovenskej vlády v Mongolsku od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.

V stredu 29. novembra podpíše minister hospodárstva Peter Žiga s ministrom zahraničných vecí Mongolska Damdinom Tsogtbaatarom Dohodu o hospodárskej spolupráci.

Predstavitelia Mongolska prejavili záujem aj o riešenia v oblasti eGovernmentu, ktoré by mohli v krajine implementovať. „Dohodli sme sa, že po návrate na Slovensko požiadame slovenské firmy, ktoré dodali mnohé IT projekty, aby sme hľadali možnosti ich umiestnenia aj pre mongolskú vládu,“ uzavrel vicepremiér Pellegrini.

P. Pellegrini, P. Žiga a P. Kažimír sú na pracovnej ceste v Ázii – vo Vietname, v Mongolsku a v Číne. Sprevádza ich 30-členná podnikateľská delegácia, ktorá už uzavrela viaceré kontrakty. Vo Vietname podpísala slovenská firma Asecco Central Europe Memorandum o spolupráci s hlavným mestom Hanoj na dodávku inteligentného verejného osvetlenia. Ide o jednu z najväčších investícií do verejného osvetlenia na svete, ktorá významne zníži spotrebu elektrickej energie Hanoja. Ďalšou slovensko-vietnamskou spoluprácou bude vysielanie slovenskej televízie pre deti Duck TV, ktorá je už vo finále procesu licencovania vo Vietname, ako aj vybudovanie Veže priateľstva v Hočiminovom Meste slovenským investorom.