Šporar nevylúčil zotrvanie na Tehelnom poli, obdobie v Slovane patrí medzi najkrajšie v jeho kariére

Slovinský útočník Slovana Bratislava Andraž Šporar strelil v skupinovej časti Európskej ligy UEFA 2019/2020 päť gólov v šiestich zápasoch. Zatienil aj hviezdnych útočníkov ako Edin Džeko, Marcus Rashford či Pierre-Emerick Aubameyang a viac gólov než on dosiahol len kanonier škótkeho tím Glasgow Rangers Alfredo Morelos (6).

Na Slovensku sa mu páči

Aj preto sa po štvrtkovom zápase so Sportingom Braga (2:4) hovorilo o možnom odchode 25-ročného útočníka z Tehelného poľa. Ten však nechal situáciu otvorenú.

„Uvidíme. Na Slovensku sa mi páči a Tehelné pole je môj domov. Ak však príde nejaká ponuka, budeme to riešiť. Každopádne, to, čo som od Slovana dostal, mu nemôžem vrátiť, ani keby som strelil 200 gólov. Som veľmi vďačný prezidentovi klubu, pretože od začiatku to nebolo ideálne, ale on mi veril. Bol to dôležitý moment pre mňa. Zažil som tu možno najkrajšie momenty mojej kariéry, dnes som dal 60. gól za Slovan – neviem, čo mám na to povedať,“ uviedol Šporar pred zástupcami slovenských médií.

V roku 2019 strelil 36 gólov

„Belasí“ ukončili súboje v skupinovej fáze EL štvrtou prehrou v sérii, no v každom dueli bojovali o body do samotného konca.

„Proti Brage to bol z pohľadu ofenzívy veľmi dobrý zápas, ale dostali sme doma štyri góly, čo by sa nemalo stávať. Štyri body nie sú veľa. Nejaký môj gól by som vymenil za to, aby sme ich mali viac. Skupina však bola veľmi ťažká. Wolverhampton alebo Braga hrajú každú sobotu zápasy, aké my zažívame len v Európe. Ukázali sme kvalitu, ale chýbali nám skúsenosti,“ zhodnotil rodák z Ľubľany tretie vystúpenie Slovana v skupinovej časti EL.

Andraž Šporar v kalendárnom roku 2019 strelil 36 gólov, čo sa mu ešte nikdy nepodarilo. S úsmevom povedal, že nevie, či jeho spoluhráč Marin Ljubičič dal toľko gólov počas tréningov. Okrem toho priznal, čo ho v súvislosti s futbalom na Slovensku mrzí.

„Existujú krajiny, kde je futbal športom číslo jeden. Cítim, že na Slovensku to tak nie je. Možno keby na každý zápas chodilo 20-tisíc divákov, tak by hráči nerozmýšľali nad odchodom do zahraničia,“ dodal najlepší strelec minulého i súčasného ročníka Fortuna ligy.