Šporar strelil svoj prvý gól za Sporting Lisabon, v Európskej lige zdolal Škrtelov Basaksehir

aktualizované 20. februára 23:09

V štyroch zápasoch portugalskej najvyššej súťaže Andraž Šporar neskóroval, ale strelecký účet v novom klube si niekdajší najlepší strelec Fortuna ligy napokon otvoril v Európskej lige.

Slovinský útočník strelil jeden z troch gólov Sportingu Lisabon proti Basaksehiru (3:1) v prvom súboji šestnásťfinále Európskej ligy. V drese tureckého tímu z Istanbulu odohral 70 minút obranca a bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel.

Šporar šťastný z gólu

Ešte nedávno líder Slovana Bratislava Šporar rovnako hral do 71. min. Gól strelil v závere prvého polčasu, keď do siete bránky súpera šikovne usmernil center reprezentanta Severného Macedónska Stefana Ristovského.

„Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi, ale pripravili sme sa dobre. Predchádzajúce naše zápasy neboli dobré, no teraz sme ukázali vyššiu kvalitu. Som veľmi šťastný zo svojho prvého gólu. Ak by sme vyhrali 3:0, bolo by to lepšie, ale aj 3:1 je skvelý výsledok proti silnému tímu. V odvete chceme rovnako uspieť,“ cituje Andraža Šporara portál portugalského denníka A Bola.

Škriniar za Inter nenastúpil

Inter Miláno bez Slováka Milana Škriniara v zostave zvíťazil na trávniku bulharského tímu Ludogorec Razgrad 2:0. Favorizovaní hostia sa gólov dočkali až v druhom polčase zásluhou svojich hviezdnych hráčov.

Najprv sa v 71. min presadil dánsky reprezentant Christian Eriksen a v štvrtej minúte nadstaveného času trafil z pokutového kopu aj Belgičan Romelu Lukaku.

Japonec Kamada strelil hetrik

Najvyššie víťazstvo štvrtkovej prvej polovice zápasovej porcie 1/16 finále EL dosiahol Eintracht Frankfurt. Nemecký zástupca doma zdolal rakúskeho majstra Red Bull Salzburg 4:1 aj zásluhou hetriku Japonca Daičiho Kamadu. Jediný gól hostí strelil až v 85. min z pokutového kopu kórejský útočník Hwang.

Ešte suverénnejší triumf si vo večernej ponuke zápasov pripísal anglický tím Wolverhampton Wanderers, ktorý zdolal španielsky Espanyol Barcelona 4:0. V tomto zápase sa prezentoval hetrikom mladý Portugalčan Diogo Jota.

Dvojgólový syn legendy

Aj ďalší súper Slovana Bratislava v skupinovej fáze EL Sporting Braga mal dobre rozohraný prvý zápas šestnásťfinále. V Glasgowe nad Rangers viedli hostia po hodine hry 2:0, ale v zostávajúcom čase domáci previedli obrat na 3:2.

Dva góly víťazného tímu strelil 21-ročný stredopoliar Ianis Hagi, syn legendy rumunského futbalu Gheorghea Hagiho.

Favorizovaný Arsenal do 81. min čakal na gól na trávniku Olympiakosu Pireus, ale zásah francúzskeho útočníka Alexandra Lacazetteho napokon stačil hosťom na tesný triumf 1:0.