Športovci považujú chystané opatrenia za likvidačné, sú ohrozené hokejové či futbalové ligy

Piatkové rokovanie Pandemickej komisie vlády SR v súvislosti s rastúcim počtom pozitívnych osôb s ochorením COVID-19 prinieslo neradostnú správu pre slovenský šport. Ústrednému krízovému štábu SR totiž táto komisia odporučí, aby od 1. októbra sprísnil opatrenia týkajúce sa počtu osôb na akciách konaných v interiéroch aj exteriéroch.

Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí. V tzv. zelených okresoch by sa podľa návrhu mohli konať podujatia s maximálnym počtom 200 osôb vo vonkajších priestoroch a 100 ľudí v interiéroch, v červených a oranžových priestoroch by platili polovičné limity.

Likvidačné limity

Športová obec považuje navrhované limity za likvidačné.

„Navrhované opatrenia blokujú usporiadanie akýchkoľvek športových súťaží a zápasov, nielen hokejových. Našou snahou je urobiť všetko potrebné na ochranu verejného zdravia. Za týchto podmienok je však odohranie stretnutí hokejovej extraligy nerealizovateľné. Pri dodržaní navrhovaných pravidiel sa nemôže začať nový ročník nielen najvyššej hokejovej súťaže, ale ani ďalších hokejových líg u nás. Tiež sa neuskutoční veľa športových podujatí na Slovensku, šport u nás rovnako ako na jar zmĺkne. Opatreniami je ohrozené primárne fungovanie slovenského športu a tomu profesionálnemu ešte výraznejšie hrozí zánik. Navrhované opatrenia povedú k výraznému obmedzeniu pracovných miest v športe a prepúšťaniu ľudí zamestnaných v športe. Vyzývame príslušné autority, aby aj podľa príkladov z okolitých krajín ešte nariadenia prehodnotili a umožnili, aby sa športový život na Slovensku nezastavil úplne,“ uvádza sa vo vyhlásení Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK).

Bez fanúšikov hokej neprežije

Pridali sa k nemu aj samotní hokejisti. Branislav Rapáč, Ivan Švarný a Michal Sersen s podporou kapitánov a všetkých hráčov extraligových mužstiev prostredníctvom vyhlásenia žiadajú kompetentné osoby, aby sa začali zaoberať situáciou, ktorá nastala dôsledkom opatrení voči pandémii koronavírusu v slovenskom športe.

„Hokejové kluby sú súkromné subjekty, ktorým štát nedovoľuje od polovice marca podnikať v plnom rozsahu. Veľká časť ich príjmov pochádza zo vstupného od fanúšikov. Bez ich prítomnosti na tribúnach profesionálny hokej neprežije. Na Slovensku sa dlhodobo zanedbáva financovanie športu a jeho podpora. Aj bez týchto obmedzení bol šport v kritickom stave. Ak sa zavedú navrhované prísne podmienky do praxe, bude to preň likvidačné. Hokej je spolu s futbalom najpopulárnejším športom na Slovensku. Na viacerých štadiónoch sú pravidelne zaplnené tribúny. Celý šport je formou relaxu pre fanúšikov, dokáže spájať a formuje aj mladých ľudí k zdravému životnému štýlu. Spojili sme sa a chceme dať najavo, že nám záleží, aby sme mohli hrať ďalej, baviť fanúšikov a vytvárať vzory pre deti. Ligové hokejové zápasy sa nehrajú už od marca a ďalšie čakanie ohrozuje naše kariéry. Chceme pracovať a robiť to, čo vieme najlepšie. Za navrhovaných podmienok je to nemožné. Ak sa veci nezmenia, ostane nám amatérsky šport, o ktorý bude minimálny záujem. Nechceme s nikým bojovať, ale boli by sme radi, keby s nami začali kompetentní komunikovať a začal sa dialóg, ktorý nám chýba. Nezľahčujeme situáciu okolo pandémie koronavírusu. Všetci vieme, že zdravie je prvoradé. Ak si však pochováme šport, odrazí sa to postupne na celej spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Obavy vo Fortuna lige

Bokom nezostal ani riadiaci orgán slovenskej futbalovej Fortuna ligy. „S vážnymi obavami sme prijali posledné opatrenia Pandemickej komisie vlády SR. Ak budú platiť tieto opatrenia od 1. októbra, sme na hrane toho, aby sme mohli vôbec pokračovať v aktuálnej sezóne Fortuna ligy. V červených regiónoch by sme sa museli dostať do maximálneho počtu 100 osôb, čo pri TV prenose zo zápasu je takmer nemožné. Napriek tomu, že sa snažíme argumentovať a diskutovať, vnímame toto ako ďalšiu vážnu ranu pre profesionálny futbal. V okolitých krajinách je prístup k hromadným podujatiam opačný a smeruje k postupnému uvoľňovaniu počtov s jasným rešpektom k nastaveným opatreniam. Sme pripravení opäť argumentovať a predstaviť modely, ktoré implementovali kolegovia z iných európskych futbalových líg. Fortunaligové kluby sa od začiatku vypuknutia pandémie správajú zodpovedne, preto veríme, že aj štát prehodnotí svoje opatrenia s pochopením voči športu ako takému,“ uviedla Únia ligových klubov na svojom webe, pod vyhlásenie sa podpísal jej prezident Ivan Kozák.

Okrem hokeja či futbalu by prijaté opatrenia vážne ohrozili konanie ďalších podujatí vrátane Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach naplánovaného na prvý októbrový víkend. Jeho organizátori sa však rozhodli počkať do pondelka a vyjadria sa po zasadnutí Ústredného krízového štábu SR.