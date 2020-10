Štát dostal maloobchodníkov do patovej situácie, sektor potrebuje okamžitú pomoc

Štát dostal poslednými pandemickými opatreniami maloobchodníkov do patovej situácie a sektor preto potrebuje okamžitú, vyššiu a efektívnu pomoc formou priamej podpory. Konštatoval to v stredu predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISM) Daniel Krakovský.

„Prenajímatelia nechcú odpúšťať nájom aj napriek tomu, že prevádzky nezarábajú. O schéme pomoci sa ešte len diskutuje, nie sú známe ani detaily programu Prvá pomoc +, ktorá bola ohlásená ministrom práce. V čase blížiaceho sa plošného testovania sa téma maloobchodných prevádzok a ich podpory dostáva na vedľajšiu koľaj,“ uviedol Krakovský.

Obchodníci sa obávajú o svoju existenciu

Mnoho obchodníkov a desiatky tisíc zamestnancov sa podľa ISM obávajú o ich ďalšiu existenciu, ktorá je v tomto momente často odkázaná aj na podporu od štátu.

„V médiách čítame, že štát do tohto momentu podal žiadosť len o 5 kompenzačných schém na Európsku komisiu, zatiaľ čo okolité krajiny ich podali viac ako dvojnásobok. Medzinárodný menový fond v analýze konštatuje, že Slovensko ohlásilo pomoc iba vo výške 2,5 percenta HDP, pričom Česká republika ohlásila pomoc vo výške 4,4 percenta HDP a Rakúsko až 8,5 percenta HDP, čo je viac ako trojnásobok,“ ozrejmil Daniel Krakovský.

Nemecko malým podnikateľom poslalo podľa ISM priame platby vo výške 9 000 až 15 000 eur do 48 hodín od požiadania bez komplikovaného preverovania.

Riešením by boli priame dotácie

„Rakúsko prepláca firmám až 75 percent fixných nákladov, teda nielen mzdy, nájomné, ale aj úvery, leasingy a dokonca časť sezónneho tovaru. V Českej republike sa prepláca 100 percent mzdových nákladov a štát preplatí spätne 50 percent zaplateného nájomného za posledné tri mesiace. V porovnaní s tým sú maloobchodníci na Slovensku len chudobní príbuzní,“ doplnil predseda ISM.

Slovenskí maloobchodníci žiadajú vládu, aby sa urýchlene zamyslela nad aktuálnymi schémami a umožnila podnikateľom v maloobchode, gastre a službách prístup k priamym dotáciám, ktoré reálne situácii pomôžu.

„Každé minuté euro do podpory lokálnych podnikateľov by sme mali v súčasnej situácii vnímať ako investíciu do budúcna, nie zadlžovanie sa. Domáci podnikatelia totiž zamestnávajú množstvo ľudí, ktorí budú inak odkázaní na úrady práce, čo je ďaleko väčšia záťaž na štátny rozpočet,“ uzavrel Daniel Krakovský.