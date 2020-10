Predĺžili zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, Matovičova vláda predstavila aj výnimky

aktualizované 28. októbra, 16:15

Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila predĺženie zákazu vychádzania od pondelka 2. novembra do nedele 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa nevzťahuje na ľudí s negatívnym výsledkom PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným v rámci celoplošného testovania.

Výnimku tiež tvorí napríklad pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný alebo venčenie psa či mačky do 100 metrov od miesta bydliska.

Podľa zverejneného uznesenia vlády kabinet odporúča hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku pre zamestnávateľov či prevádzkovateľov, aby si mohli pýtať potvrdenie o negatívnom výsledku pri vstupe do ich objektov. Na to, či to môžu požadovať a či to nie je porušenie GDPR, premiér povedal, že to sú otázky na právnikov.

Môžu žiť slobodne

Ľudia, ktorí sa zúčastnia na celoplošnom testovaní a budú mať potvrdenie o negatívnom výsledku, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne. Na dnešnej tlačovej besede to povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho negatívni ľudia s certifikátom si budú môcť ísť nakúpiť napríklad do obuvi. V prípade pozitívneho výsledku odchádzajú ľudia do desaťdňovej karantény.

Na Slovensku bude v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra od 7:00 do 22:00 celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Ak budú ľudia dodržiavať abecedné poradie na odberných miestach, nebudú sa podľa premiéra tvoriť dlhé rady. Dodal, že v niektorom z odberných miest sa, samozrejme, môžu vytvoriť.

Seniori nad 65 rokov nemajú podľa Matoviča zakázané ísť na testovanie. Ak chcú, môžu ísť. V prípade, že im vedia blízki zabezpečiť nákupy a viac-menej nikde nechodia, odporúča im ostať doma.