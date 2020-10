Na Slovensku platí zákaz vychádzania. Aké sú výnimky a čo robiť, ak mám negatívny a pozitívny test?

Na Slovensku platí od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania. O nových opatreniach v súvislosti s druhou vlnou koronavírusu rozhodol Ústredný krízový štáb a pandemická komisia, ale platia aj výnimky.

Nové opatrenia proti koronavírusu o opatreniach rozhodol Ústredný krízový štáb * Školy (od pondelka 26. októbra do 27. novembra 2020) Uzatvorené všetky školy a prechod na dištančnú výučbu, výnimkou sú detské jasle, materské školy a 1. stupeň základných škôl. Cieľom je limitácia interakcií a prenos ochorenia medzi rodinami. * Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra) Pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí zákaz vychádzania, ak obyvatelia nebudú mať pri sebe negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu (nie starší ako z 23. októbra) Výnimky zo zákazu vychádzania bez testu v čase od jednej do piatej hodiny rannej cesta na testovanie najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby dojazd do bydliska – do 25. októbra

Výnimky zo zákazu vychádzania s negatívnym testom cesta na testovanie doprovod dieťaťa do školy najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt pobyt v prírode (v okrese bydliska)

* Zákaz vychádzania (od soboty 24. októbra do 1. novembra) Pre zvyšok Slovenska okrem spomínaných okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Výnimka zo zákazu vychádzania v čase od jednej do piatej hodiny rannej cesta na testovanie cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska a pohreby, cesta na poštu, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. pobyt v prírode (v okrese bydliska) dojazd do bydliska – do 25. októbra

Obmedzenia na hraniciach pokračovanie námatkových kontrol na hraniciach s Českom

prehodnotenie hraničného režimu so susednými krajinami

Vláda predtým schválila aj návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Pilotné prebieha od 23. do 25. októbra v okrese Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. Hlavná časť sa na celom Slovensku uskutoční v dvoch fázach – od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Čo robiť, ak mám negatívny výsledok testu

Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebooku priblížilo, čo robiť ak budete mať negatívny výsledok testu.

„Je dobrá správa, ale nie záruka, že nie ste infikovaný koronavírusom,“ upozorňuje rezort s tým, že antigénové testy dokážu zachytávať väčšinu ľudí, u ktorých sa už infekcia prejavila vo väčšej miere a k tomu väčšinou dochádza po niekoľkých dňoch od nakazenia. „Práve kvôli tomu sa robí viac kôl testovaní a prosíme vás o ďalšiu účasť, aj keď ste mali prvý test negatívny,“ dodáva ministerstvo.

Ak máte negatívny test, je teda potrebné opätovne sa zúčastniť testovanie aj v ďalšom kole o sedem dní. Predtým je naďalej potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, zdržiavať sa doma a v prípade, že musíte ísť do spoločnosti, napríklad na nákup, dodržiavajte dvojmetrové odstupy. „Pravidelne si umývajte ruky, noste rúška v interiéri aj exteriéri,“ vyzýva ministerstvo.

Čo robiť, ak mám pozitívny výsledok testu

Ak vám test „ukáže“ pozitívny výsledok, mali by ste sa čo najskôr, najkratšou cestou presunúť do 10-dňovej domácej karantény.

„V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu,“ uvádza web somzodpovedny.sk, ktorý bol zriadený v súvislosti s celoplošným testovaním.

Kedy môžem opustiť karanténu? Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné tri dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

O výsledku testu by ste mali informovať svojho lekára telefonicky, e-mailom alebo SMS správou a ten vám v prípade potreby vystaví péenku. V prípade dieťaťa je potrebné kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. „Odporúčame informovať aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte, a to v období 2 dni pred odberom,“ informuje spomínaný web.

Je potrebné denne sledovať svoj zdravotný stav a typické príznaky pre ochorenie spôsobené ochorením COVID-19 (kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. „V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi,“ upozorňuje portál.

V prípade pozitívneho testu sa s nikým nestretávajte, nikam necestujte a neprijímajte žiadne návštevy v bydlisku alebo mieste vašej karantény.