Štátna karanténa mala byť zavedená už dávno, jej absencia spôsobila podľa Kollára vysoké čísla

Povinná karanténa pre osoby prichádzajúce zo zahraničia mala byť zavedená oveľa skôr. V sobotňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

„Štátna karanténa mala byť zavedená už dávno, tak, ako to bolo počas prvej vlny pandémie. Takto sa nám totiž vtedy podarilo byť premiantmi v boji proti koronavírusu. Neskoré zavedenie povinnej karantény je dôvodom, prečo máme v súčasnosti tak vysoké čísla nakazených. Doteraz sme totiž poriadne nekontrolovali ľudí prekračujúcich hranice,“ uviedol Kollár.

Verí však, že zavedením povinnej karantény, ktorá na Slovensku začne platiť od stredy 17. februára, sa situácia na Slovensku zlepší a ľudia si v pokoji užijú veľkonočné sviatky.

To, že vláda nezaviedla včasné kontrolovanie slovenských hraníc považuje za chybu aj líder strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini. „Nekontrolovaním hraníc sme dopustili, aby na Slovensko voľne ten vírus prišiel, a to je to, čo vláda podcenila,“ doplnil Pellegrini.