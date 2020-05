Štátnu pomoc na podporu zamestnanosti predĺžia, úrady vyplatia príspevky aj v júni a júli

Úrady práce a sociálnych vecí budú poskytovať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) príspevky na udržanie zamestnanosti aj za jún a júl tohto roka. Vláda totiž v stredu schválila návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka na predĺženie obdobia poskytovania finančných príspevkov na udržanie zamestnanosti aj po máji tohto roka.

„V priebehu júna a júla je možné ďalšie predĺženie pomoci,“ povedal po rokovaní vlády minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak. Aj firmy, ktoré už otvorili svoje prevádzky a snažia sa opäť naštartovať svoje podnikanie, budú podľa neho naďalej dostávať pomoc.

Minister práce zároveň upozornil na to, že finančná pomoc od štátu sa nebude započítavať do príjmov z podnikania. „Ani v budúcom roku sa to nebude započítavať do daňových priznaní, teda nebudú z toho platiť dane,“ povedal.

Žiadateľom už odišlo viac ako 60 miliónov eur

Minister práce a sociálnych vecí po rokovaní vlády informoval aj o tom, že žiadateľom o štátne príspevky na udržanie zamestnanosti už odišlo na účty takmer 62,6 milióna eur. Úrady práce a sociálnych vecí podľa neho zaevidovali za marec 105,7-tisíca žiadostí, z nich spracovali 76,7-tisíc dohôd. „Bolo odoslaných 64 990 platieb,“ povedal Krajniak.

Rezort práce podľa neho doteraz týmito príspevkami pomohol 362-tisíc zamestnancom a SZČO. Celková výška štátnej pomoci, vrátane pandemických nemocenských dávok, podľa ministra dosiahla 165 miliónov eur. „Spolu to už bolo 699 657 prijímateľov takejto pomoci,“ povedal.

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostáva tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent.

Pri poklese tržieb o viac ako 20 percent je tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 percent tvorí 300 eur, pri viac ako 60 percent ide o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 percent je to čiastka 540 eur. Za marec dostala SZČO paušálny príspevok v polovičnej sume.

Pomoc vyplácajú aj pre dohodárov a jednoosobové eseročky

Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa porovnáva voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019.

Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môže čerpať od štátu príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne v sume 880 eur.

Štát vypláca pomoc aj pre konateľov jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré neplatili sociálne odvody alebo prerušili svoju živnosť a dohodárov.

Ak tieto osoby počas súčasnej krízy nemajú žiadny iný príjem, môžu od štátu dostávať za apríl a máj tohto roka 210 eur mesačne a za marec 105 eur. Podmienkou je však to, že ich pracovný vzťah naďalej trvá.