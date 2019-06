Štefan Harabin nevylúčil účasť v parlamentných voľbách, ale politickú stranu zakladať nebude

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin nevylúčil svoju vlastnú účasť už v najbližších parlamentných voľbách. Uviedol to na štvrtkovom tlačovom brífingu s tým, že vlastnú politickú stranu nezaloží, ani nebude predsedom.

Pozdáva sa mu post predsedu parlamentu

Harabinovi by sa pozdávalo, keby bol volebným lídrom, či však rokuje s existujúcimi politickými subjektmi nekonkretizoval. Pozdával by sa mu pritom napríklad post šéfa Národnej rady SR.

V prípade Štefana Harabina ide o zásadný obrat, pretože po marcových neúspešných prezidentských voľbách opakoval, že pre neho prichádza do úvahy iba posun smerom vpred.

Harabin v tejto súvislosti spomenul iba post sudcu Ústavného súdu SR, rovnaký post v Štrasburgu a Luxemburgu, alebo post prezidenta Slovenskej republiky. Vo štvrtok priznal, že prichádzajú do úvahy aj najbližšie voľby do NR SR.

„V súčasnosti som sudca Najvyššieho súdu SR. To je fakt. Ako občan chcem pomôcť občianskemu združeniu Harabinovci – vlastenci, ktoré sa chystá vytvoriť program pre chudobné deti. Chcem využiť sympatie časti verejnosti voči mojej osobe na niečo, čo má reálny prínos pre deti. Ja som vylúčil, že budem predsedom nejakej strany. Viem si predstaviť, že by som bol lídrom kandidátky,“ povedal Harabin.

Programové priority

Sudca nekonkretizoval či bude práve súčasné združenie, ktoré nesie jeho meno, zbierať podpisy na vznik novej politickej strany. To, či bude napokon kandidovať v parlamentných voľbách, podľa neho závisí od spoločenskej objednávky.

„Ak by tu bola, tak by som nad tým uvažoval a prebral to s rodinou. Zatiaľ to nepociťujem,“ dodal. Harabin viackrát v minulosti opakoval, že na vstup do parlamentnej politiky sa nechystá.

„Ja skôr teraz vidím moju úlohu v tom, povzbudiť schopných a nezaťažených ľudí, aby do politiky vstúpili. Nič sa nedá vylúčiť a pokiaľ tu bude spoločenská objednávka, tak opakujem, že vám to oznámim,“ doplnil Harabin.

Na otázku, s ktorou súčasnou parlamentnou stranou si vie predstaviť spoluprácu, odpovedal tak, že to záleží od rovnakého videnia programových priorít. „Moje priority sú jasné. Ochrana právneho štátu, tradičných hodnôt a rodiny,“ uzavrel.