Sting sa začiatkom leta vráti na Slovensko, ponúkne veselú a rockovú dynamickú šou

BRATISLAVA 17. decembra (WebNoviny.sk) – Anglická spevácka hviezda Sting v lete obehne Európu. So špeciálnymi festivalovými a koncertnými vystúpeniami sa 30.6.2019 vráti aj do Bratislavy, kde vystúpi na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Publiku zaspieva svoje najznámejšie skladby s rockovým nádychom.

Sting sa slovenskému publiku predstaví presne po roku. Na koncerte na Bratislavskom hrade, ktorý bol súčasťou turné po rôznych historických miestach, mu v júni 2018 sekundovala reggae ikona Shaggy, s ktorým na jar 2018 vydali album s názvom 44/876.

Spoločný hudobný počin čerpá z prekvapivých spojení pochádzajúcich zo srdca ich hudby. Album bol nedávno nominovaný na cenu Grammy za Najlepší reggae album.

Názov odkazuje na kódy krajín, z ktorých hudobníci pochádzajú. 44/876 vzdáva úctu láske, ktoré duo má k Jamajke- Shaggyho domovine a miestu, kde Sting zložil také klasiky skupiny The Police, akými je napríklad pieseň „Every Breath You Take.“

https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs

Veselá a dynamická šou

Posledná Stingova hudobná udalosť na našom území, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Vivien Exclusive Nightna Bratislavskom hrade, sa po zverejnení bleskovo vypredala napriek tomu, že sa jednalo o exkluzívny koncert s obmedzenou kapacitou, čo súviselo i s výškou vstupného.

Veľkorysé priestory Zimného štadióna Ondreja Nepelu ponúkajú mnohonásobne vyššiu kapacitu, vďaka ktorej budú ceny vstupeniek nižšie. Koncert sa od toho minuloročného bude odlišovať nie len dostupnejšími cenami vstupeniek, ale aj hudobným žánrom, ktorým bude dramaturgia koncertu poňatá.

Sting: My Songs bude veselá, dynamická šou sústrediaca sa na najobľúbenejšie piesne, ktoré Sting zložil počas svojej plodnej kariéry, či už sólo alebo so skupinou Police, a počas ktorej získal 16 Grammy ocenení.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na hity ako Englishman In New York, Fields of Gold, Desert Rose, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle a mnoho ďalších v podaní Stinga za sprievodu elektrického, rockového zvuku jeho kapely.

https://www.youtube.com/watch?v=3gzqsmx1KGU

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, je anglický hudobný skladateľ, spevák-skladateľ, herec, autor a aktivista. V roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andy Summersom založil kapelu The Police. Kapela vydala päť štúdiových albumov, získala šesť Grammy ocenení a dve Brit ceny.

V roku 2003 bola uvedená do Rocknrollovej siene slávy. Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších 10 Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara. Na konte má aj nomináciu – Cenu Storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares.

Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award. Okrem hudobných počinov sa sympatický Angličan objavil vo viac než pätnástich filmoch, bol výkonným producentom kriticky uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých, a v roku 1989 hral v Žobráckej Opere na Broadwayi.

Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu TONY s názvom Posledná loď , ktorý zhudobnil i otextoval. Sting sa okrem umeniu venuje aj filantropii. Podporuje ľudskoprávne organizácie, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid.