Stoch nešiel so Slaviou na sústredenie, v Grécku bude rokovať o zmluve s PAOK Solún

Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch neodcestoval so svojim súčasným zamestnávateľom na sústredenie do Rakúska.

Titul so Slaviou

Vedenie českej Slavie Praha dalo nitrianskemu rodákovi povolenie na to, aby odišiel do Grécka, kde má podstúpiť lekársku prehliadku a rokovať o novej zmluve s vedením PAOK Solún. Pre oficiálny web „zošívaných“ to uviedol športový riaditeľ pražského tímu Jan Nezmar.

Dvadsaťdeväťročný Stoch prišiel do Slavie v auguste 2017. V jej drese absolvoval 88 súťažných zápasov, v ktorých strelil dvadsať gólov a na ďalších devätnásť prihral.

S Pražanmi získal v uplynulej sezóne majstrovský titul a mužstvu dvakrát dopomohol k pohárovému triumfu. Kvalitné výkony v českej metropole pomohli produktívnemu krídelníkovi aj k návratu do národného tímu Slovenska.

Známe prostredie

Solún nie je pre Stocha neznámym miestom, pretože v PAOK strávil kompletnú sezónu 2013/14. S popredným gréckom tímom si zahral v skupinovej aj vyraďovacej fáze Európskej ligy, no netešil sa zo žiadnej trofeje.

V 46 súťažných stretnutiach desaťkrát skóroval a rovnaký počet gólov pripravil. Solúnčania v minulom ročníku jasne ovládli tabuľku tamojšej najvyššej súťaže, keď v 30 ligových dueloch nenašli premožiteľa.

Odchovanec nitrianskeho futbalu strávil väčšinu doterajšej kariéry v zahraničí. Z londýnskej Chelsea postupne zamieril do holandského Twente Enschede, tureckého Fenerbahce Istanbul, gréckeho PAOK Solún, tureckého Bursasporu, českej Slavie Praha a jednu sezónu pôsobil aj v Al-Aine zo Spojených arabských emirátov.