Stolný tenista Ludrovský vyhral prvý zápas na paralympiáde v Tokiu, súpera si študoval na videu

Slovensko malo v úvodný deň súťaží na paraolympijských hrách v japonskom Tokiu úspešný vstup, postaral sa oň reprezentant v parastolnom tenise Martin Ludrovský.

Nemal s ním žiadnu skúsenosť

Ten si v prvom súboji poradil s Thajčanom Thirayuom Chueawongom 3:1 (7, -8, 9, 8). Druhý zápas v F-skupine svojej kategórie TT2 absolvuje Košičan vo štvrtok 26. augusta proti Čiľanovi Louisovi Floresovi.

„Bol to veľmi ťažký zápas. Na paralympiáde sú vždy také, ale tento špeciálne. Nikdy predtým som s ním nehral, nemal som s ním žiadnu skúsenosť. Musel som si ho napozerať na videu. O to som radšej, že som to vyhral,“ zhodnotil podľa web paralympic.sk.

Dá si pozor na jeho servis

Na margo druhého súpera poznamenal: „Ak sa nemýlim, mám to s ním zatiaľ 3:1 na zápasy, ale v poslednom čase sa veľmi zlepšil. Budem musieť byť oveľa koncentrovanejší a dávať si pozor na jeho servis. A byť odvážny.“

V stredu do hry zasiahnu v parastolnom tenise aj Peter Mihálik, Boris Trávniček (obaja TT4) a Alena Kánová (TT3).