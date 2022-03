Strabag by pre vojnu na Ukrajine mohol prísť o verejné zákazky na Slovensku, problémom je ruský oligarcha

Stavebno-technologický koncern Strabag so sídlom v Rakúsku, v ktorého pozadí je ruský oligarcha a miliardár Oleg Deripaska, by mohol mať problém so získaním verejných zákaziek na Slovensku.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová si to myslí v súvislosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala umožniť vláde obmedziť účasť napríklad ruských firiem či vlastníkov v tendroch. Dôvodom je vojenská agresia Ruska proti Ukrajine.

Menší vlastníci nie sú v registri

„Pán Deripaska je na sankčnom zozname Európskej únie. Môj osobný názor je, určite by mal mať problém aj na Slovensku čerpať verejné zdroje. Samozrejme, bude to rozhodnutie vlády,“ uviedla Remišová.

Za problém pri zisťovaní majiteľov firiem považuje to, že v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísaní vlastníci s menším podielom.

„Napríklad pán Deripaska, ktorý sa nachádza v Strabagu, v registri konečných užívateľov výhod nefiguruje. Robíme všetko preto, aby v rámci našich dostupných nástrojov a informácií, ktoré ako rezort máme, sme si spravili audit a následne podnikneme ďalšie kroky,“ podotkla vicepremiérka.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) sa k možnosti vylúčenia Strabagu a ruských firiem z verejných súťaží na Slovensku nechcel zatiaľ bližšie vyjadrovať.

Rusov zatiaľ vylúčiť nemôžu

„Nerád polemizujem. Ak to už nebude polemika, ak budú prijaté konkrétne opatrenia, tak sa tak zariadime a postavíme sa k tomu čelom. Ale v tejto chvíli nebudem špekulovať ani polemizovať,“ povedal Doležal na sociálnej sieti.

Slovensko momentálne podľa Remišovej nemá možnosť niekoho vylúčiť z verejného obstarávania, ani ak sa prihlási do súťaže napríklad ruská firma.

„Novela prináša zásadnú zmenu, keď štát povie, že na zozname budú firmy alebo oblasti, krajiny, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, alebo sa správajú k Slovensku nepriateľsky, tak verejný obstarávateľ ich môže vylúčiť. Pre národnú bezpečnosť je to mimoriadne dôležité opatrenie,“ tvrdí Remišová.

Vláda má schváliť zoznam

Vláda podľa nej nariadením schváli zoznam krajín, firiem alebo oblastí, ktoré budú vylúčené z verejného obstarávania.

„Slovensko by nemalo dávať verejné zákazky ani firmám, v ktorých je akýkoľvek podiel ruských firiem, a už vôbec nie tým, kde majú podiel občania Ruskej federácie, ktorí sú na sankčnom zozname Európskej únie. A na Slovensku sú také firmy, ktoré vo veľkom profitujú z verejných zdrojov,“ myslí si vicepremiérka.

Považuje za dôležité, aby vláda takýto nástroj mala, aby to mohla urobiť, lebo doteraz takýto nástroj nemala.