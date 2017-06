Štrajk zamestnancov Volkswagen je podľa Fica legitímny, koncern by mal vyplácať rovnaké platy

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Štrajk zamestnancov bratislavskej automobilky Volkswagen považuje za legitímny. Uviedol to v pravidelnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy premiér Robert Fico (Smer-SD).

Podľa Fica, vláda vytvára podmienky na rast miezd na Slovensku. Výrobnú sféru však dokáže ovplyvňovať len tým, že dvíha minimálnu mzdu. Predseda vlády sa pýta, prečo robotník v rovnakom koncerne zarobí niekoľkonásobne viac ako robotník na Slovensku.

„Ak vieme, že v Bratislave je najvyššia produktivita a kvalita luxusných áut, tak do ´prčic´, prečo má mať nižší plat ako robotník v Nemecku? Otázka je legitímna, ale ja už nemôžem vstupovať do toho, ako majú platy zvýšiť,” povedal. Je za to, aby jeden koncern vyplácal zamestnancom rovnako vysoké platy.