Strana Za ľudí sa pod Remišovej vedením nikam nepohla, podľa politológa smeruje k zániku

Pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej sa strana Za ľudí nikam nepohla, stále sa nachádza pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu a perspektíva so súčasným vedením je mimoriadne neistá. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Smeruje k zániku

Strana podľa jeho slov upadá, smeruje k zániku, niektoré známe tváre odišli a niektorých to zrejme ešte len čaká. Za ľudí v poslednom období opustili poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a exposlankyňa Andrea Letanovská. Kollár a Letanovská medzičasom vstúpili do strany Spolu – občianska demokracia (Spolu), Valášek sa stal členom hnutia Progresívne Slovensko (PS).

„Pri strane, ktorú otec zakladateľ (bývalý prezident SR Andrej Kiska, pozn. SITA) opustil po slabom výsledku vo voľbách, však podobný vývoj nikoho prekvapiť nemôže. Členovia teda môžu hľadať odpoveď na otázku, či ísť vlastnou cestou, alebo sa pokúsiť ešte o záchranu strany výmenou vedenia a následným zlúčením s iným subjektom,“ vysvetlil Štefančík.

Strana na jedno použitie