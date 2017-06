Nemala som záchytný bod, hovorí Cibulková po nečakanej prehre na Roland Garros

PARÍŽ 1. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková si inak predstavovala svoje účinkovanie na Roland Garros. Parížska semifinalistka spred ôsmich rokov na obľúbenej antuke prehrala už v 2. kole s Tunisankou Ons Jabeurovou 4:6, 3:6 a nebola to náhoda.

Cibulkovej zlyhala najsilnejšia zbraň

Mladá africká kvalifikantka premenila na body až 92% fiftínov po svojom prvom podaní a vo víťazných úderoch dominovala 30:13. K tomu zužitkovala 4 z 9 brejkbalov a pri sieti zvládla 10 z 11 zákrokov.

Predviedla takmer bezchybný útočný výkon, na ktorý svetová sedmička Cibulková nenašla recept. Známej bojovníčke zlyhala aj jej silná zbraň – return.“Vždy sa pri ňom dobre hýbem nohami a dnes som sa cítila ako zabetónovaná. K tomu som si veľakrát hlúpo prehrala vlastný servis,“ priznala Dominika Cibulková, citoval ju web sport24.sk.

Pokojným, ale koncentrovaným dojmom pôsobiaca Jabeurová predviedla aj veľa kraťasov, tzv. dropšotov, a takmer všetky boli úspešné. Za niektorými sa slovenská tenistka ani nerozbehla. “Vedela som, že ich bude hrať. Tým, že som bola málo agresívna, vždy ma to prekvapilo na zadnej nohe, v tom bol problém,“ vysvetlila 28-ročná Slovenka.

Jabeurová bola pred Roland Garros na 114. priečke singlového rebríčka WTA a stala sa prvou Arabkou v 3. kole dvojhry na grandslamovom turnaji v histórii.

Do hlavnej súťaže postúpila ako “lucky loser”, keďže vo finále kvalifikácie v troch setoch podľahla Japonke Miju Katovej. Lenže potom chytila druhý dych. V úvodných dvoch kolách pustila súperkám iba po 7 gemov.

Pre Cibulkovú je táto prehra renkingovo najhoršia od nezdaru proti Češke Barbore Krejčíkovej, vtedy 192. v rebríčku, 26. apríla 2016 v Prahe.

“Keď som začala prehrávať, dostala som sa do zlého módu. Nemala som záchytný bod, o ktorý by som sa vedela oprieť,“ priznala aj pre sport24.sk Cibulková.

Tunisanka má zázemie v Trnave

Dlhodobo najlepšia slovenská tenistka, úradujúca šampiónka MS WTA, si po nevydarenom zápase aj poplakala. “Strašne by som to chcela vrátiť naspäť a veľmi ma to mrzí. Skrátka, asi sú aj také dni. Žiaľ, vyšlo to práve na Roland Garros, môj obľúbený turnaj,“ povzdychla si Cibulková pre slovenské médiá v Paríži.

Pikantéria súboja Cibulková – Jabeurová spočíva aj v tom, že Tunisanka má zázemie na Slovensku – v TC Empire Trnava. V jej hráčskom boxe sedel aj Vladimír Pláteník, niekdajší tréner Cibulkovej, ktorý ju ako prvý dostal do širšej svetovej špičky.

Jabeurovej hlavným trénerom je Chorvát Mislav Hizak. “Pred zápasom sedel spolu s mojím trénerom, dával mi rady a ja som počúvala. Vlado bol aj predtým vždy veľmi nápomocný, s mojím koučom vychádzajú veľmi dobre,“ prezradila Jabeurová o Pláteníkovi.