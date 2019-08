Strelec Jány dosiahol životný úspech, premiérovým pódiom si vybojoval olympijskú miestenku

Slovenský reprezentant Patrik Jány dosiahol na Svetovom pohári v streľbe z guľových a vzduchových zbraní v brazílskom Riu de Janeiro svoj životný úspech.

V piatkových pretekoch vo vzduchovej puške mužov na 60 výstrelov obsadil 3. miesto a vybojoval pre SR už šiestu miestenku na olympijské hry v japonskom Tokiu 2020, po piatich brokárskych je to prvá puškárska.

Skvelý výkon v kvalifikácii

Slovensko tak bude mať v puškárskych disciplínach zastúpenie po pauze v brazílskom Riu de Janeiro 2016.

To, čo nevyšlo deň predtým pištoliarovi Jurajovi Tužinskému (miestenka i postup do finále vo vzduchovke mu tesne ušli o jednu stredovú desiatku), sa podarilo Jánymu. Ten už v kvalifikácii druhým najlepším výkonom 228,8 bodov naznačil svoje možnosti a prihlásil sa do boja o jednu z dvoch udeľovaných olympijských miesteniek.

Doterajším maximom 8. miesto

Jeho šance zvyšoval aj fakt, že medzi osmičkou finalistov boli spolu s ním traja uchádzači. Podstatné bolo dostať za seba aspoň jedného z dvoch konkurentov, čo sa hneď v úvode finále aj podarilo.

Napokon to zverenec Petra Buberníka dotiahol pri svojej druhej finálovej účasti na pretekoch SP premiérovo až na stupeň víťazov, obsadil bronzovú priečku so ziskom 228,8 bodu. Jeho doterajším maximom bola lanská 8. pozícia z rovnakej disciplíny v Mníchove.