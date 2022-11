Študenti si od firiem vypočuli, aké zručnosti od nich budú vyžadovať

Dnes sa pod záštitou Zastúpenia Európskej Komisie v SR uskutočnil už 4. ročník podujatia „Skills of the Future”. Zástupcovia popredných firiem združených v Aliancii pre mladých (All4YOUth) opäť pripravili pre študentov stredných škôl na Slovensku a v Česku sériu interaktívnych prednášok o požiadavkách na trhu práce. Prednášky odzneli v rámci konferencie „Skills of the Future”, ktorá sa aj v tomto roku uskutočnila dištančnou formou.

„Stále vidíme potrebu pomáhať mladým ľuďom získavať pracovné skúsenosti, či už v priebehu štúdia alebo v prvých rokoch po ukončení školy. V Aliancii spolupracujeme s partnermi z rôznych odvetví, aby sme mladým ľuďom približovali biznis. Učíme na vysokých školách a zoznamujeme študentov s tým, ako konkrétne odvetvie vyzerá v praxi. V rokoch 2021 až 2025 sme sa zaviazali, že v Česku a na Slovensku zamestnáme 700 ľudí do 30 rokov a 550 učňov a stážistov. Už v novembri tohto roka sme dosiahli 50 % tohto cieľa. Nestlé podporuje vekovú rôznorodosť zamestnancov. Uvedomujeme si totiž, že mladí možno nemajú skúsenosti z biznisu, z praxe, ale zasa majú skúsenosti napríklad so sociálnymi sieťami. Vedia pracovať s technológiami, zatiaľ čo tým skúsenejším z biznisu práve tieto zručnosti chýbajú. Takže my sme vlastne každý v akomkoľvek veku expertom a zároveň žiakom, každý v niečom inom. V každom veku sa niečomu učíme,“ povedala na margo konferencie Zdeňka Matoušková, riaditeľka HR pre Nestlé Česko a Slovensko.

Tento rok boli nosnými témami konferencie najnovšie trendy na trhu práce, novinky z oblasti DIGITAL, ako napríklad práca s umelou inteligenciou, ale aj ako podnikať udržateľne, či ako naštartovať kariéru už počas štúdia. Okrem toho sa prednášky venovali aj ďalším zaujímavým témam, ako sú kariéra v rodinnej firme, alebo ako bojovať s predsudkami na pracovisku a ďalšie.

O svoje skúsenosti sa aj v tomto roku podelili odborníci z mnohých významných spoločností, ako sú Nestlé, Microsoft, IBM, Profesia, 365.bank, AgeVolt, dm drogerie markt, Tesco, Amrop, Phillip Morris, Plzeňský Prazdroj a ďalších.

O Aliancii pre mladých

Aliancia pre mladých, založená spoločnosťou Nestlé v roku 2014, sa zaviazala pomáhať mladým ľuďom nájsť svoje miesto na trhu práce. Poskytuje mladým ľuďom zmysluplné pracovné príležitosti a skúsenosti prostredníctvom stáží a učňovského vzdelávania. Spoločnosti združené v Aliancii zároveň pomáhajú mladým ľuďom pripraviť sa na prácu tým, že im ponúkajú praktické rady, CV kliniky alebo prípravu na pohovor. Partneri Aliancie pre mladých sú aktívnymi členmi Európskej aliancie pre učňovskú prípravu Európskej komisie. Na Slovensku a v Česku má Aliancia pre mladých 83 členov z rôznych odvetví.

